Inter le ganó a Juventus en el final en un clásico electrizante, con destellos de la mejor Premier League

El lugar común sugiere que la Premier League es la mejor liga del mundo. No le falta razón a esa afirmación. Sin embargo, no todos los partidos son electrizantes y en los otros cuatro torneos más prestigiosos de Europa también hay material de colección. Un ejemplo es la Serie A.

Inter es uno de los mejores equipos del planeta. Conducido por Lautaro Martínez (goleador, capitán, símbolo y uno de los pocos jugadores de la selección con nivel de selección también en su club), sigue adelante en la Champions League, mientras que en el torneo local es una máquina. Es el líder con 61 puntos, ocho más que Milan, que tiene un partido menos.

Piotr Zielinski selló la victoria y Lautaro Martínez lo grita con alma y vida Giuseppe Cottini - Getty Images Europe

Esa diferencia aplastante la consigue con triunfos sencillos y pruebas de fuego, como la de este sábado, en el clásico de Italia: el 3-2 sobre Juventus confirma la teoría. Se trata de un espectáculo digno de la Premier League, con dos equipos al ataque, con furcios repetidos, aunque sin miedos.

Inter, que jugó algo más de un tiempo con un jugador más por la absurda expulsión de Kalulu, dispuso de ¡21! remates, mientras que su openente, de capa caída en los últimos años, de diez. Y que casi araña el empate con un grito de Locatelli a 7 minutos del cierre. Como Inter va y va (a veces, con los ojos cerrados, despreocupado de las zonas bajas), encontró el premio final en el descuento, a través de Zielinski, el cerebro polaco, de 31 años.

La insólita expulsión de Pierre Kalulu, que ni rozó a Alessandro Bastoni y lo celebra como un gol Marco Alpozzi - LaPresse

La crónica dice que Inter ganó una nueva edición del Clásico de Italia frente a Juventus, que jugó con un hombre menos desde el final del primer tiempo y a la que superó por 3-2 con un gol sobre la hora en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, ante unos 75.000 aficionados. Milan, el escolta, venció por 2-1 a Pisa este viernes en el arranque de la vigesimoquinta fecha, y el miércoles recuperará el duelo pendiente con Como.

Será en este mismo escenario, que albergó la ceremonia inaugural principal de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D’Ampezzo que acaparan por estos días la atención del público italiano por la buena actuación de los atletas azzurros y en el que este sábado el “nerazzurro” del rumano Cristian Chivu logró una victoria fundamental que lo confirma como el gran aspirante al Scudetto.

Inter se puso en ventaja con un gol en contra de Andrea Cambiaso, que nueve minutos más tarde se reivindicó al decretar el empate. Al rato, la Juve se quedó con diez por la expulsión del francés Pierre Kalulu. El pibe Francesco Pio Esposito, con un cabezazo descomunal, puso el 2-1. Y más tarde, Locatelli y Zielinski. Y quedó una sensación en el ambiente: si se jugaban 20 minutos más...

Lucha cuerpo a cuerpo entre Manuel Locatelli y Lautaro Martínez PIERO CRUCIATTI - AFP

Solo faltó el grito del capitán argentino Lautaro Martínez, goleador del campeonato con 14 festejos y de deslucida tarea en general.

Chivu suele elogiar al veterano entrenador rival, de 66 años. “Es un partido importante, reconocido como tal a nivel global y mundial entre dos clubes que han hecho siempre cosas importantes. Juventus mejoró con la llegada de Spalletti, que le dio una identidad de juego en muy poco tiempo. De su mano, los jugadores mejoraron su nivel y muestran un espíritu de lucha más marcado. Spalletti ya era un gran entrenador, pero también ha mejorado y es un ejemplo a seguir”, advirtió Chivu, que se siente arropado con la dupla ofensiva conformada por el capitán argentino y el francés Marcus Thuram. Y algo más: Federico Dimarco encabeza la clasificación de las asistencias, con 12.

El estadio fue una auténtica locura PIERO CRUCIATTI - AFP

En medio de los Juegos Olímpicos de Invierno en los que Italia está a un paso de igualar su mejor actuación histórica, el DT de Inter destacó el ejemplo que representa la esquiadora Federica Brignone, que se colgó el oro en la prueba de SuperG a menos de un año de un grave accidente que condicionó su participación en la cita.

“Es una hermosa historia no sólo para los deportistas, sino para todos los niños y jóvenes que necesitan de modelos. Son historias conmovedoras y el fútbol debería aprender también de ellas. Federica escribió una que prácticamente nadie imaginaba y lo hizo en base a un enorme sacrificio”, destacó.

Al mismo tiempo, este Inter-Juventus entró en los libros. El motivo: el choque de la 25ª jornada de la Serie A es el segundo con mayor recaudación en la historia de la Serie A. Según las primeras informaciones, alcanzó una cifra cercana a los 8 millones de euros. Una auténtica locura.

El récord sigue siendo Inter-Milan, con 75.562 espectadores y más de 8,6 millones de euros de recaudación. Se jugó el 23 de noviembre pasado.