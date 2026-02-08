Serie A: un argentino expulsado por golpear a un compatriota y el agónico golazo de un exVélez

Se disputaron cuatro duelos correspondientes a la fecha 24 de la Serie A de Italia. La victoria de Parma sobre Bologna tuvo a seis argentinos y uno de ellos fue protagonista por marcar un golazo sobre la hora; otro vio la roja. Además, Lautaro Martínez continúa con la racha goleadora en Inter, que se mantiene como único líder.

Parma derrotó 1 a 0 a Bologna como visitante en el duelo con mayor presencia de futbolistas argentinos y en el que dos de ellos fueron protagonistas. Todo transcurría con paridad en el estadio Renato Dall’Ara. Los locales jugaban con uno menos por la expulsión de Tommaso Pobega a los 18 minutos de la primera etapa, pero cuando se disputaban los 34 del segundo tiempo, los visitantes se quedaron con uno menos.

Mariano Troilo, exjugador de Belgrano de Córdoba y defensor de Parma, saltó a cabecear y abrió su brazo izquierdo. En esa acción golpeó a su compatriota Santiago Castro, que quedó tendido en el piso con gestos de dolor. Como el central estaba amonestado se llevó la segunda amarilla y vio la roja.

¡EXPULSADO MARIANO TROILO! El defensor surgido de Belgrano le pegó un codazo a SANTI CASTRO y se ganó la segunda amarilla en el partido.





Con ese jugador de menos, el entrenador de Parma aprovechó para realizar una variante y mandó al campo de juego a otro argentino. Christian Ordoñez ingresó por Oliver Sorensen e iba a ser clave en el cierre del partido. Cuando se disputaban 50 minutos, en una de las últimas jugadas, sacó un potente remate de derecha a unos 25 metros del arco y la colocó junto a un palo.

¡TENEMOS EL GOLAZO DEL DOMINGO Y ES DE UN ARGENTINO! Christian Ordóñez probó desde afuera del área y estampó esta hermosura para darle el 1-0 a Parma sobre Bologna en tiempo de descuento.





El tanto desató la locura de todos sus compañeros e integrantes del banco de suplentes que fueron a buscar al exVélez, que fue corriendo a la ubicación en la que se encontraban a los hinchas de Parma. Todos abrazaron al mediocampista por ese gol que significó el del triunfo 1 a 0 sobre la hora. Estos tres puntos le permiten al equipo dirigido por el español Carlos Cuesta, alejarse de los puestos de abajo.

En este duelo hubo seis jugadores argentinos. Además de Troilo y Ordoñez, en Parma estuvieron Mateo Pellegrino, que fue titular y disputó los 90 minutos, y Franco Carboni, que entró para disputar los últimos minutos. En los locales, a Castro lo acompañó Benjamín Domínguez, que fue el único que no jugó.

En otro de los partidos de la jornada, Inter vapuleó 5 a 0 a Sassuolo como visitante y el tercero del equipo de Milano lo marcó Lautaro Martínez. El Toro marcó su tanto número 14 y es el máximo artillero de la Serie A. Yann Bisseck, Marcus Thuram, Manuel Akanji y Luís Henrique completaron la goleada.

¡EL TORO, SIEMPRE ESTÁ EL TORO! Con una jugada que arrancó desde el lateral, Lautaro Martínez controló, definió y marcó el 3-0 de Inter sobre Sassuolo.





Además, su equipo continúa como líder del campeonato con 58 unidades y le sacó ocho de ventaja a Milan, que va segundo, pero tiene un partido menos que jugará este lunes de local ante Como.

En los demás partidos, Lazio empató 2-2 con Juventus como visitante y Lecce derrotó 2 a 1 sobre la hora a Udinese y aprovechó que Fiorentina empató el sábado y salió de los puestos del descenso.