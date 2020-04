Gimnasia La Plata, aliviado por la supresión de los descensos, confía en que Maradona seguirá dirigiendo al equipo después de agosto Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

LA PLATA.- Ni euforia ni alegría. ¡Alivio! Eso siente Gimnasia tras la confirmación de que no habrá descensos en el fútbol argentino. No es momento de celebraciones aunque sí para disfrutar (solo a nivel deportivo, por supuesto) de sensaciones que no saboreaba desde hace un largo tiempo: serenidad, estabilidad, certidumbre. No se trató de una salvación épica, de esas que el Lobo ya conoce; tampoco fue la salvación soñada, con Diego Maradona en andas. Pero es una salvación. Una manera de eludir la pérdida de la categoría inédita, insospechada antes de la pandemia por el coronavirus .

Cuando se reanude la actividad, Gimnasia estará en el máximo escalón del fútbol argentino. Primero fue la intención de algunos, luego rumor, más tarde noticia y hoy es un hecho consumado: el Lobo no se va. Por eso, sus dirigentes, ya diagraman el nuevo equipo. O, mejor dicho, consolidan al viejo; porque la intención de la comisión directiva es que Diego Maradona permanezca en el cargo de entrenador y que la base del plantel sea idéntica a la que utilizó a principios de este año.

"Para ser sincero, esto de que se saquen los descensos, para nosotros fue una buena noticia . No es algo para festejar porque no se dio en la cancha y por todo lo que sucede a nivel salud, que es muy grave, pero en lo futbolístico es una tranquilidad. Más allá de que la estábamos peleando, era un objetivo complicado y esta decisión nos permite planificar lo que viene sin tanto nerviosismo. En lo deportivo nos vendrá bien un poco de calma", le confesó el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, a LA NACION y enseguida -casi sin pausa- comenzó a desarrollar el plan a futuro: "Cuando vuelva el fútbol, imaginamos al mismo equipo y por supuesto que al mismo cuerpo técnico. No encontramos un motivo para cambiar".

A pesar de que algunos contratos vencen en junio y el de Maradona finaliza en agosto, la CD considera que no tendrán inconvenientes en renovar los vínculos de los futbolistas que estaban en la consideración del entrenador y tampoco detectan trabas para extender el romance con el propio director técnico.

"Hablo con Diego una vez por semana y tiene unas ganas bárbaras. Extraña mucho los entrenamientos y tiene una casa a disposición para mudarse a La Plata; está a cinco minutos de Estancia Chica y ya había llevado algunas cosas. Ojo, también es consciente de que se tiene que cuidar y lo hizo desde el primer día; él pertenece al grupo de riesgo y sabe que por ahora tiene que estar adentro", afirmó Pellegrino. Y aclaró: "Todavía no hablamos de renovación, por todo este lío, pero no hace falta tocar ese tema para darse cuenta de que está con ganas de seguir. Es algo que se nota en cada conversación, porque Diego habla del equipo a futuro".

El testimonio del presidente tripero coincide con la mirada de Christian Bragarnik, el representante que lo acercó al Lobo. "Siento y veo a Diego para rato como técnico, que es lo que él me ha trasladado. Lo noto feliz y no lo veo fuera de esto. Él está contento con su actualidad y puede seguir dándole cosas a Gimnasia", expresó en una nota radial con La Cielo de La Plata.

La tendencia es clara. En principio, porque todo puede mutar en la vida de Maradona, el técnico permanecerá en el Lobo y el objetivo es que su continuidad represente una llave para destrabar todos los temas contractuales. Sumar refuerzos, admiten desde la institución, sí será una utopía. ¿Una probable formación cuando regrese el fútbol? Jorge Broun; Maximiliano Caire, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel, Matías Melluso; Eric Ramírez, Harrinson Mancilla, Víctor Ayala, Matías García; Matías Pérez García; y Jonathan Agudelo.

La dirigencia tripera está preocupada por la situación económica, aunque no por tratarse de un problema particular del club platense. "Las charlas que se vienen serán sobre cómo hacemos para sostener todo esto y no lo digo por Gimnasia; hablo de algo que le pasa a todas las instituciones. De golpe nos quedamos con apenas el 25 por ciento de los ingresos y es una cuestión que tenemos que solucionar en las próximas semanas", manifestó el presidente Pellegrino.

Cuándo comenzará a rodar la pelota es una incógnita. Hay fechas tentativas y algunos borradores, pero no más que eso. En el Lobo creen que el fútbol podría volver en septiembre o incluso en 2021. Nadie tiene la respuesta precisa. Sin embargo, el Lobo se adueñó de la certeza que parecía más difícil: sabe que seguirá en Primera. La otra buena noticia, al menos para la mayoría de los hinchas, pasa por el convencimiento que tiene la CD: cuando se reanude la competencia, será con Maradona en el banco.