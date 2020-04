Hugo Gatti continúa internado en España Fuente: Archivo

3 de abril de 2020 • 00:01

El exarquero de Boca Hugo Orlando Gatti , continúa internado en una clínica de Madrid tras contagiarse de coronavirus , pero se siente "mucho mejor" y superando la enfermedad, informó su hijo Lucas. "Hemos hablado con él y lo hemos escuchado mucho mejor", destacó Lucas en su cuenta personal de Twitter respecto a la evolución que manifiesta su padre, de 75 años.

Pese a la mejoría del "Loco" Gatti, surgido de las divisiones inferiores de Atlanta y que fue ídolo de Boca tras pasar por River Plate, Gimnasia (LP) y Unión de Santa Fe, Lucas se mostró cauto respecto a su evolución y argumentó que los que marcan la pauta del progreso "son los médicos que lo atienden". "Mi padre continúa estable y respondiendo bien al tratamiento. El correr de los días nos hace ser optimistas", cerró.

Además, el propio Gatti habló desde la clínica madrileña en la que se encuentra, por vía telefónica, con el programa deportivo televisivo de La Sexta. "El Chiringuito de jugones", que lo tiene como panelista permanente. El exarquero dio a entender que podía llegar a ser dado de alta la semana próxima, si continúa la evolución de la mejor manera.

"Miedo no tuve, pero esto me envejece mentalmente. Veo cosas que nunca pensé que iba a ver y no es fácil. Tuve tos, pero como siempre en toda mi vida. Pero fiebre y dolor no, nunca estuve en peligro, para nada", le contó al conductor del programa, Josep Pedrerol. También dio a entender sus ganas de regresar a Buenos Aires. "Quiero olfatear mi ciudad, mis amigos, mi perro. Un montón de cosas".

"Pero me vino bien pasar por esto esto para hacerme más fuerte y aprender más de la vida. Ahora te das cuenta que un día estás y mañana te fuiste. Pero lo mío nunca fue nada temible, aunque se te pasa por la cabeza, la gente que te quiere, la gente que no... El día que me vaya, el Dios del cielo me va a decir 'hoy te toca, Loco, despedite y dales un abrazo a todos'", apuntó con una cuasi ironía.

Y sobre el apoyo que recibió desde los dos lados del Atlántico sostuvo que es "bueno darse cuenta que la gente lo quiere. Pero el cariño en España y en la Argentina lo sé, por supuesto. Pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no sos imbatible. Me comentaron que me mandó un saludo Diego Maradona: Seguro que lo hizo porque creía que me iba de este mundo. Ja ja, es chiste, hemos sido rivales, pero lo quiero mucho", bromeó.

"Lo que sí creo es que esto es un sueño, y como todo sueño debe terminar y empezar uno nuevo. Que pase y que vuelvan las ganas de soñar, las risas, y hacer cosas de siempre. Que la vida sea normal y seamos libres", se ilusionó finalmente el recordado exarquero de Boca y la selección nacional.