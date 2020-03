Mo Salah (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Juventus) podrían consagrarse campeón con bastante antelación Fuente: Archivo

Con la pelota fuera de la cancha por la pandemia del coronavirus , el incierto futuro del fútbol pasa por los despachos de los dirigentes y los informes sanitarios. En Europa son numerosas las competencias, tanto locales como continentales, que están en el aire en cuanto a su resolución y reprogramación.

La problemática afecta por igual a los torneos en curso, como las ligas locales, la Champions League y Europa League , como a la Eurocopa de seleccionados que está prevista del 12 junio al 12 de julio. La UEFA mantendrá este martes una videoconferencia con representantes de las 55 asociaciones para establecer un plan de acción. La entidad que preside Aleksander Ceferin propondría dar por finalizadas las ligas nacionales y los que ocupen el primer puesto ser proclamados campeones. No trascendió qué puede ocurrir con los descensos, algo que quedaría en manos de cada federación.

La posibilidad de que las ligas se reanuden y completen los calendarios dependerá en primer lugar de que mejoren las condiciones sanitarias, algo que en este momento es imposible de medir temporalmente, y de que la postergación de la Eurocopa deje semanas libres para recuperar las jornadas que están siendo canceladas.

En el caso de que las ligas se den por concluidas y los que ocupan el primer puesto se adjudiquen el título, el panorama en los cinco principales torneos es el siguiente:

España: Barcelona

Disputadas 27 fechas, Barcelona recuperó el liderazgo en la última jornada al vencer 1-0 a Real Sociedad, favorecido por la derrota de Real Madrid 2-1 frente a Betis. El equipo de Zinedine Zidane había desplazado al de Quique Setién en la fecha anterior, tras ganar 2-0 el clásico. Sería el tricampeonato para Barcelona, que conquistó nueve de las últimas 12 ligas. Y once de 16 desde el debut de Lionel Messi , que es el actual goleador del certamen, con 19.

Inglaterra: Liverpool

Es la liga que registra la diferencia más amplia entre el puntero y el segundo, lugar que ocupa el Manchester City de Pep Guardiola, que hace algunas semanas reconoció a Liverpool como un campeón irreversible. El conjunto de Jürgen Klopp, con un partido más, abrió una brecha de 25 puntos con el City. De las 27 unidades que le quedan por disputar, solo necesita nueve para consagrarse por primera vez desde 1990, cuando todavía no se había creado la Premier League.

Italia: Juventus

Italia es el país de Europa más comprometido por la cantidad de infectados y muertos a causa del coronavirus. Si hoy se baja el telón a la Serie A, Juventus daría la novena vuelta olímpica consecutiva. En 26 fechas le lleva un punto de ventaja a Lazio. El goleador del calcio es Ciro Immobile (Lazio), con 27.

Francia: Paris Saint Germain

La Ligue 1 está muy encaminada a que Paris Saint Germain obtenga el séptimo título en las últimas ocho temporadas.Con un partido menos, en 27 jornadas aventaja a Olympique de Marsella por 12 puntos. Mauro Icardi suma 12 goles en 20 partidos (14 como titular) en su primera temporada en el fútbol francés.

Alemania: Bayern Munich

A nueve fechas del final, Bayern Munich va por la octava Bundesliga en serie. Aventaja a Borussia Dortmund por cuatro puntos. Esta temporada debió asimilar la salida de dos delanteros históricos, como Frank Ribery (pasó a Fiorentina) y Arjen Robben (se retiró). Conserva la eficacia de Robert Lewandowski, autor de 25 goles en 23 cotejos.

Otras ligas

De darse por cerrada la temporada, los campeones en otras ligas del Viejo Continente serían los siguientes: Portugal : Porto. Holanda : Ajax. Bélgica : Brujas. Suiza : Saint Gallen y Young Boys igualan el primer puesto. Escocia : Celtic.

La Eurocopa, otro dilema

La Eurocopa 2020 de fútbol prevista del 12 de junio al 12 de julio, ¿podrá disputarse? La cuestión deportiva se entrelazará con la económica en una reunión de crisis de la UEFA, que se realizará este martes por videoconferencia, ante la propagación del nuevo coronavirus. Mientras que todos los campeonatos europeos han sido suspendidos y equipos enteros han sido puestos en cuarentena, la suerte de la Champions League, suspendida en los octavos de final, y la Europa League estará también en la agenda del día .

La hipótesis de un aplazamiento de la Eurocopa, por vez primera en 60 años de existencia del torneo y en las quince ediciones disputadas hasta el presente, no es un tabú. El viernes último, la confederación europea "invitó a los representantes de 55 asociaciones miembros (...) a reuniones por videoconferencia para debatir la respuesta del fútbol europeo ante la epidemia". Las discusiones "tratarán sobre todas las competiciones nacionales y europeas así como sobre la Eurocopa 2020", explicaron desde la UEFA.

La situación se presenta aún más complicada por cuanto esta edición contará con la gran novedad de disputarse en 12 países diferentes, obligando a equipos y aficionados a atravesar fronteras. En un contexto europeo donde las medidas de confinamiento y el cierre de fronteras se multiplican, "la UEFA no tiene elección: hay que aplazar la Eurocopa y la Champions League. Es necesario que todo el mundo se reúna cuando termine la crisis para reprogramarlo todo. Entonces habrá que rehacer el calendario internacional una vez termine la crisis", estima un dirigente del fútbol mundial.

Varias voces se expresaron ya en ese sentido, una de ellas fue el seleccionador de Italia, Roberto Mancini, que dijo no tener objeciones respecto de una posible reprogramación de la Eurocopa para 2021. El presidente de la Federación Italiana (FIGC), Gabriele Gravina, dijo por su parte que "propondría aplazar la organización de la Eurocopa".

Aunque la situación sanitaria y las medidas cada vez más drásticas tomadas con el paso de los días en todo el continente no invitan al optimismo, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, confesó que las opiniones no eran unánimes en el seno de la familia del fútbol: "Hay gente que quiere que se juegue, otros que no. La mitad (de las federaciones) quieren jugar, la otra mitad no. Habrá un debate y el martes, al final del día, la posición de la UEFA será conocida respecto a la Liga de Campeones, la Europa League y el torneo europeo (la Eurocopa)", explicó el dirigente.

La opción de la disputa de la Eurocopa a puerta cerrada parece poco probable. Y parece lógico que la UEFA privilegie un aplazamiento a una anulación de la competición, que es una importante fuente de ingresos por derechos de difusión.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la UEFA es la cantidad de compromisos económicos que deben asumir: "Sabemos que la FIFA dispone de reservas importantes pero no sabemos si es así para la UEFA y para las ligas", dijo un alto ejecutivo europeo.

Si la opción del aplazamiento cuenta con más opciones, el calendario internacional, ya de por sí sobrecargado, ofrece pocos huecos para insertar la competición. La propuesta de una Eurocopa reprogramada "corre el riesgo de encontrar la oposición de las ligas, que ya aceptaron suspender sus campeonatos por el Mundial 2022, que se disputará en Catar en noviembre y diciembre", explica otro buen conocedor del fútbol mundial.

La alternativa que la Eurocopa se dipute en el verano de 2021 entraría en colisión con el Mundial de clubes organizado en China por la FIFA, por el que espera grandes ingresos.