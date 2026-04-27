La profunda desazón de Xavi Simons tras quedarse afuera del Mundial: “Nada tiene sentido”

Xavi Simons, delantero del Tottenham y la selección de los Países Bajos, sufrió la rotura de ligamentos cruzado anterior de su rodilla y se perderá la próxima Copa del Mundo. Entre la operación y rehabilitación, el futbolista estará entre 6 y 8 meses afuera de las canchas.

La lesión de Xavi Simons

Luego de la victoria por 1-0 contra el Wolverhampton, el delantero se sometió a estudios médicos que decantaron en este diagnóstico inesperado, que aleja al futbolista de las canchas. En su cuenta de Instagram, Simons mostró congoja al elaborar un sentido posteo y, además, eliminó todos los posteos anteriores, un hecho que alarmó a su círculo íntimo.

“Dicen que la vida puede ser cruel y hoy se siente así. Mi temporada ha llegado a un final abrupto y solo estoy tratando de procesarlo. Honestamente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido”, expresó Simons, a corazón abierto, sobre cómo el dolor que le generó esta lesión que lo mantendrá todo este año ocupado en recuperarse de su rodilla.

La publicación de Xavi Simons

En esa misma línea, indicó: “Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada... junto con la Copa del Mundo. Representando a mi país... simplemente se fue. Llevará tiempo encontrar la paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta pelea”.

“Voy a recorrer este camino ahora, guiado por la fe, con fuerza, con resistencia, con creencia, mientras cuento los días para volver ahí fuera. Ten paciencia conmigo”, cerró el comunicado el neerlandés de 23 años.

Xavi Simons se pierde el Mundial con Países Bajos Hassan Ammar - AP

La cercanía del Mundial despierta una suma preocupación en el ambiente deportivo. La baja de Xavi Simons es solo la muestra más reciente de un fenómeno que los especialistas definen como “mundialitis”, una serie de lesiones físicas que dejan a múltiples figuras fuera de competencia. Este problema se profundiza debido a calendarios cada vez más exigentes y comprimidos que desgastan al extremo a los protagonistas. La lista de ausentes crece día a día y afecta a las potencias del fútbol mundial de manera sistemática.

Brasil ya confirmó que no contará con Rodrygo ni con Éder Militao para sus próximos compromisos. Francia, por su parte, pierde a Hugo Ekitike. En el ámbito del seleccionado argentino, el entrenador Lionel Scaloni atraviesa días de incertidumbre. El técnico no tiene en cuenta a Juan Foyth, quien integró el plantel campeón del mundo en Qatar, ni a Joaquín Panichelli, atacante que pugnaba por un lugar en la lista como tercer centrodelantero junto a José López.

A esto se suma la situación de Cristian Romero, el defensor central sigue una rehabilitación en su rodilla y Scaloni espera que los tiempos le permitan llegar al límite a la cita mundialista.