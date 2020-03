Sebastián Verón, a la cabeza de Estudiantes, es uno de los directivos más explícitos: "Posiblemente a alguno le toque una rebaja para ayudar al de al lado. Es lo que corresponde", postula.

"El fútbol puede esperar", dijo el presidente Alberto Fernández en referencia a las prioridades que demanda la atención del coronavirus. Los dirigentes del fútbol argentino, los directores técnicos y los jugadores así también lo entienden, aunque son conscientes de que la situación económica tendrá consecuencias negativas en las instituciones, que deberán afrontar sueldos y contratos con una notoria caída en los ingresos. Son varios los representantes de los clubes que empiezan a manifestarse al respecto.

Uno de ellos fue Juan Sebastián Verón , el presidente de Estudiantes , que dijo que los clubes, afectados por el receso, evalúan medidas para afrontar las mermas de sus recaudaciones y propuso que los futbolistas de la Superliga argentina que tienen contratos más onerosos acuerden una rebaja en sus sueldos para colaborar con sus colegas de menores ingresos mientras dure la "emergencia" por el coronavirus. "Posiblemente a alguno le toque una rebaja para ayudar al de al lado. Es lo que corresponde. Sabemos que lo primero es la salud y el cuidado, pero tenemos que ir trabajando hacia delante para ver de qué manera todos los clubes del fútbol argentino, sin excepción, podrán sostenerse en lo económico. Hay que ir tomando algunas medidas", declaró en Radio Del Plata el ex volante de Manchester United, Chelsea, Lazio e Inter. Y agregó: "Viendo lo que está pasando en los demás países, no creo que el reinicio del fútbol sea inmediato. Esto es día a día. Y a partir del reinicio del fútbol veremos cómo seguimos con la renovación de los contratos. Hoy no hay fechas estipuladas y lo que menos pensamos es eso".

Víctor Blanco , el presidente de Racing , fue en la misma dirección: "La idea es que el dinero que ingrese se destine a pagar los sueldos de los empleados y de los jugadores que menos ganan". Los clubes, por ahora, seguirán cobrando por los derechos de televisación y la Conmebol anunció días atrás que pagará de forma anticipada hasta un 60% del monto por disputar las copas Libertadores y Sudamericana, para que los clubes planifiquen sus finanzas ante la paralización del deporte.

"Los jugadores van a tener que hacer un esfuerzo, entendiendo la situación. Vamos a hablar con cada uno de ellos para rever los contratos", afirmó Pablo Moyano , vicepresidente de Independiente , en diálogo con Crónica TV . El a la vez dirigente camionero se refirió a la magnitud de los efectos de la cuarentena obligatoria por coronavirus: "Es un golpe. No sólo para la economía del país, sino también para la de los clubes. Es una situación muy difícil y cada club va a tener que ver la manera de recortar gastos. Esa va a ser una prioridad para el presidente", señaló en alusión a su padre, Hugo, la máxima autoridad de la institución de Avellaneda.

En el mismo sentido habló Carlos Rosales , protesorero de San Lorenzo . Empresario de la industria del seguro, acompaña a Marcelo Tinelli en su gestión. "Confiamos en que los futbolistas resignen parte de sus salarios porque a lo que los clubes no recaudan ahora no lo recuperan más. Sin clubes viables los jugadores no podrían trabajar. Venimos hablando con Marcelo Tinelli para ver cómo trabajamos en el reordenamiento que va a tener el fútbol. Hay muy buenos líderes, como Sebastián Torrico y Leonardo Ponzio, que son grandes referentes para el recambio generacional en la representación colectiva de los jugadores. Con ellos debemos articular el nuevo orden financiero del fútbol argentino", sostuvo en una entrevista con Clarín .

Su compañero en la directiva azulgrana Miguel Mastrosimone sostuvo: "Todos los que componemos el fútbol argentino debemos sentarnos a una mesa y buscar lo mejor para todos los sectores. Futbolistas, dirigentes, el gremio de los jugadores... Llegar entre todos al mejor lugar", afirmó en una charla con La Cicloneta . Y se refirió a la situación de los afiliados: "Estamos diseñando proyectos para que los socios se queden en el club. Cuando pase este mes veremos cuántos habrán dejado de pagar y, en adelante, les brindaremos las alternativas que podamos. Vamos a cuidar a nuestros socios", aseguró.

Jorge Ameal , el presidente de Boca , es más cauto. En declaraciones a La Red , manifestó: "Todavía no hemos pensando en ese tema; sí estamos alertas. Tenemos mucha gente en débito automático. El próximo mes veremos dónde estamos. Cada cual en la vida piensa como es. Soy optimista. Yo creo que va a aparecer la vacuna, va a aparecer algo que nos permita volver a nuestra vida normal. Una visión pesimista dice que hasta julio o agosto no empieza. Hay que prepararse para todo. Esto llegó para hacer daño".

Varios clubes de Europa han logrado acuerdos con sus futbolistas para llevar adelante rebajas en los sueldos que les permitan afrontar el incierto período en el que tendrán escasos ingresos. El fútbol argentino empieza a tomar un camino en esa dirección.