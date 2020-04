Crédito: Instagram

El rumor había corrido rápido: "El delantero argentino Paulo Dybala , una de las estrellas del club Juventus , volvió a dar positivo de coronavirus por cuarta vez en las seis semanas que transcurrieron desde que se supo que el atacante del club de Turín fue una de las víctimas de la pandemia, el 21 de marzo último".

Sin embargo, se trató de una especulación del programa español El Chiringuito TV. Cabe recordar que en marzo pasado, el jugador cordobés había anunciado de su propia boca que había contraído el coronavirus junto con su novia, la cantante Oriana Sabatini.

"Es un poco psicológico, porque sentís algo y empezás a tener un poco de miedo, y decís es esto. Al principio yo trataba de no pensar que era eso, por ahí lo notaba pero no quería que fuese, luego salió lo de un compañero, luego otro, y luego fui yo. Era un poco convivir con eso, hablar con el doctor, a veces sentíamos dolor de cabeza, nos dijeron de no tomar ningún medicamento, el club nos mandó vitaminas y con el paso de los días nos fuimos sintiendo mejor", explicó Dybala hace unas semanas en un Live en la red social Instagram.

Días después, su novia reconoció que el jugador continuaba "con tos y dificultades respiratorias", después de que ella ya había dado negativo a los tests. Sin embargo, después de aquella situación no se conoció otra recaída del futbolista. Más allá de la confirmación en la TV española, los medios en Italia no pueden asegurar que esto sea algo oficial y consignan al Chiringuito TV.

Pero ahora surgió otra especulación sobre el mismo tema: según el diario Corriere dello Sport, el propio entorno de Cristiano Ronaldo habría filtrado esa versión del cuarto positivo de coronavirus de Dybala. Y dio el motivo: el delantero de la Vecchia Signora continúa en Portugal, adonde partió al empezar la pandemia, y así justificaría su negativa a regresar a Italia por el momento.

El crack luso permanece en su Madeira natal, junto a la mayoría de su familia, desde que se detuvo la competición italiana a mediados del mes de marzo. En todo este tiempo fueron frecuentes sus apariciones en redes mostrando imágenes de sus entrenamientos como sus salidas con algunos de sus familiares, así como de fiestas de cumpleaños que habrían vulnerado las normas de confinamiento y de distancia social.

La novia de Dybala: "Paulo no es positivo de vuelta"

Oriana Sabatini, novia de Dybala, negó las infomaciones de que su pareja había vuelto a dar positivo . "Paulo no es positivo de vuelta. Hay que esperar. Él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron pero de nosotros no. Así como contamos en su momento que lo teníamos, puede traer calma contar que ahora no", explicó a Canal 9.

También confirmó que ella ya está libre del virus : "Yo di negativo. Hasta no estar 100 por ciento seguros no queremos hablar y siento que nos apuran a tener que decir algo cuando no tenemos información. Estamos igual que el resto de la gente".