Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, sufre como ninguna otra ciudad de América Latina la fuerza destructora del coronavirus. Hospitales y cementerios colapsaron, hubo cuerpos por mucho tiempo no retirados de las casas de familia o dejados en la calle y su población se pregunta hasta cuándo seguirá la expansión de la epidemia. Rubén Darío Insúa es un emblema del fútbol de ese país. Con una dilatada trayectoria como entrenador, el ex futbolista está al mando de Liga Deportiva Universitaria, de Portoviejo. Y la desesperación en ese país es tal que el director técnico logró un permiso para volver a Buenos Aires en un vuelo humanitario gestionado por el gobierno argentino. El hecho arroja una particularidad: al menos por un tiempo, Insúa será un DT a distancia y apoyado en las plataformas tecnológicas.

Insúa fue una de las 70 personas que volvieron a su nación a bordo de un Hércules C-130. Previamente, fueron a buscarlo en un micro a la provincia de Manabí y desde ahí se movieron hacia Guayaquil. "La Fuerza Aérea se portó muy bien. Tuvimos un control muy estricto en cuanto a la higiene y viví una experiencia fantástica en cuanto al trato", remarca para LA NACION. En este tipo de traslados el tiempo en el aire es mayor que el empleado por un avión comercial; de Guayaquil a Buenos Aires el vuelo directo tomó casi nueve horas. Poco importó ante la alegría de reencontrarse con su esposa y sus hijos más pequeños. "Yo estuve aislado casi 40 días con mi hijo mayor, Robertino, que juega en nuestro equipo y se quedó allá. Pero como esto va a extenderse por mucho más tiempo, en Liga de Portoviejo nos dieron la posibilidad de viajar para estar con nuestra gente", cuenta el ex mediocampista de San Lorenzo.

Insúa, que está al mando de Liga desde febrero de 2019, recibió la autorización de la directiva portovejense para viajar a la Argentina y aquí continuará la cuarentena, en familia. Junto al ex volante de Independiente volvieron su ayudante de campo Roberto Oste y los jugadores Maximiliano Barreiro, Matías García y Francisco Fydriszewski. "El contrato con el club sigue vigente. Lo que pasa es que en lo deportivo no tenemos ni idea de cuándo vamos a regresar a la actividad", apunta el DT campeón de la Copa Sudamericana 2002 por San Lorenzo.

Insúa es muy respetado en Portoviejo -ciudad ubicada a 190 kilómetros de Guayaquil-, un club en el que logró el ascenso a la primera categoría el año pasado. Ya en el segundo semestre Liga se enfocó en fortalecerse y en el inicio de 2020 jugó apenas cinco partidos (un triunfo, un empate y tres caídas), hasta que el coronavirus frenó la actividad. Desde Buenos Aires, entonces, el entrenador seguirá a su equipo a distancia. "Por ahora estábamos haciendo entrenamientos virtuales mediante varias plataformas, con contactos diarios, y diseñando la preparación individual para tener cierto grado de mantenimiento. Pero eso tiene efectividad en las dos o tres primeras semanas. El fútbol es un juego colectivo y a partir de ese momento se deja de recrear lo que practicamos diariamente. Acá está en juego la salud, y el encierro pasa a tener mucha influencia en lo mental y en lo psicológico. Todo está haciéndose más complejo", analizó.

Al arribar a Buenos Aires, el entrenador fue alojado en un hotel céntrico, a la espera de los exámenes médicos que le permitan reencontrarse más tarde con sus familiares. Entre otras cosas, debieron aportar los datos del domicilio donde van a hospedarse y con quiénes. "Me enteré hace diez días de esta posibilidad de volver, me anoté y salió la oportunidad de viajar el viernes 24. Es cierto que hay que tener paciencia en el vuelo, no es sencillo. Pero el trato fue excelente y estoy muy agradecido. Hoy, en todo el mundo, a todos nos importan la salud y estar rodeados por nuestros seres queridos", dice El Poeta .

A partir de ahora, el contacto de Insúa -cumplió 59 años el 17 de abril- con su plantel se limitará a plataformas digitales y a aplicaciones como WhatsApp. "En Portoviejo se quedó el preparador físico Gabriel Ruiz y él tiene contacto diario con los jugadores. Lógicamente, yo voy a tener contacto a menudo con los chicos, pero no es sencillo. El fútbol es un deporte colectivo, no como el tenis o el boxeo. Gracias al avance de la tecnología el futbolista puede entrenarse, pero de manera individual. Eso dista mucho de ser lo ideal. De algo estoy seguro: cuando se levanten las restricciones vamos a precisar entre cuatro y cinco semanas para volver a ponernos en forma", manifiesta.

La pandemia de neumonía viral provocada por el coronavirus se expande por el mundo y la preocupación va en aumento en Ecuador. En ese país reportaron 22.719 infecciones, 576 muertes y 1366 recuperaciones, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Fue difícil lo que sucedió en Guayaquil, que tuvo complicaciones similares a las que vimos en Nueva York, España e Italia. Normalmente las epidemias tienen mayor impacto en las ciudades más pobladas. Por suerte, según las autoridades sanitarias, ya se empezó a recuperar a una buena cantidad de personas", comenta Insúa.

"En el vuelo de Guayaquil a Buenos Aires venía hablando con un hombre sobre el clásico de 1995 Epidemia , en el que actuó Dustin Hoffman, que luchaba contra un virus mortal en Estados Unidos. Pero esto del coronavirus se expandió mundialmente. Todo es muy atípico, y a partir de ahora deseo un mundo más sencillo, solidario y algo más normal", finaliza el director técnico argentino.