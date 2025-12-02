El DT del equipo de Chiqui Tapia se quejó del arbitraje y se fue de la conferencia de prensa: “Son de manual”

Después de la eliminación de Barracas Central, el equipo de Claudio “Chiqui” Tapia, contra Gimnasia de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura, el entrenador Rubén Darío Insúa se enojó con los periodistas de la conferencia de prensa por no preguntarle por el arbitraje del partido y se retiró de la sala. La queja del “Gallego” surgió a raíz del primer gol del Lobo, en el que todo el cuerpo técnico del Guapo pidió fuera de juego.

“Nos hubiese gustado ganar, por supuesto. Pero no quiero decir absolutamente nada que le saque méritos, en este caso puntual, al rival”, cerró la rueda de prensa el entrenador del conjunto porteño. En ese momento, ya en una de las últimas preguntas, Insúa expresó con furia: “¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje? ¿No?“.

Acto seguido, uno de los periodistas de la sala levantó la mano y llamó al Gallego para hacerle una consulta respecto a su opinión sobre el accionar de los árbitros durante el cruce. Sin embargo, el DT se levantó y se retiró. “No, ya pasó”, reclamó y remarcó mientras se iba agarrándose la cabeza: “Son de manual. Cada vez que pierde Barracas no me preguntan por el arbitraje. No lo puedo creer. Me voy”.

🗣️ "¿NADIE ME VA A PREGUNTAR POR EL ARBITRAJE? SON DE MANUAL"



🎙️ El Gallego Insúa, tras la derrota de #Barracas ante #Gimnasia en los cuartos de final del #TorneoClausura.

El reproche de Insúa surgió por el primer gol de Gimnasia, en el que todo el cuerpo técnico de Barracas Central pidió offside de Jeremías Merlo. A los 22 minutos del primer tiempo, Torres descargó con el mediocampista de Gimnasia, que se encontraba al límite de la línea de la defensa del Guapo y quien metió un pase filtrado para Manuel Panaro para romper el cero.

Minutos después de la conferencia, en diálogo con ESPN, el entrenador volvió a referirse a la actuación de Hernán Mastrángelo y señaló: “No la volví a ver, pero no tengo nada que decir. El árbitro dirigió bien, tranquilo. Los dos equipos se dedicaron a jugar. La tecnología ha llegado al fútbol para ayudar a mejorar la justicia en el juego, así que no tengo mucho para decir sobre ese tema. Si la tecnología demostró que estaba bien habilitado, me parece perfecto“.

A raíz del enojo de Insúa, hinchas de varios equipos del fútbol argentino le salieron al cruce por pedir que se hable del arbitraje, ya que, en otras ocasiones en las que otros clubes acusaron a Barracas de beneficios minimizó la discusión.

🗣 "NO VOLVÍ A VER LA JUGADA DEL GOL. EL ÁRBITRO DIRIGIÓ BIEN" Rubén Darío Insúa sobre el primer gol de Gimnasia ante Barracas Central.





Fechas atrás, cuando el Guapo empató contra Estudiantes en La Plata en un partido decisivo para las clasificaciones a las copas, desde el Pincha apuntaron contra el juez principal, Nazareno Arasa, a lo que el director técnico reaccionó: “Le echan la culpa al árbitro, al planteo del rival -que se defiende mucho o está muy atrás-, al campo de juego -con que está malo- y al sistema del campeonato. Y si no alcanza con eso, al coronavirus, al Papa. Es muy normal. Yo no formo parte de la industria del conflicto. Trato de centralizarme en el juego. Si en la conferencia de prensa no me preguntan por el juego...”.

Gimnasia clasificó y enfrentará a Estudiantes

El Lobo, que venía de eliminar a Unión en Santa Fe por los octavos de final, superó 2 a 0 a Barracas Central y enfrentará a su clásico rival en semifinales, esta vez sí en condición de local. Los goles del partido los marcaron Manuel Panaro a los 22 minutos del primer tiempo y Franco Torres, ya sobre el cierre, para liquidarlo.

Una de las grandes figuras de Gimnasia en este último tiempo fue el DT, Fernando Zaniratto, quien tras la derrota en el clásico contra Estudiantes concretó cinco victorias seguidas, entre ellas, a River en el Estadio Monumental.

El clásico platense se jugará en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Lobo, en el Bosque, debido a que finalizó séptimo en el grupo B, mientras que su próximo rival, Estudiantes, terminó en el octavo lugar de la zona A. Si bien falta la confirmación, todo parece indicar que el duelo será el día domingo.