Kroos cuestionó las reducciones salariales en plena pandemia y generó polémica

Mientras se empiezan a divisar las primeras aristas del fuerte golpe económico que dejará la pandemia del coronavirus en el mundo del deporte, los clubes europeos empiezan a diseñar medidas para afrontar el presente y el futuro mientras la competencia se encuentra detenida. Así, los clubes se encuentran haciendo cuentas para cuidar sus arcas y, por ejemplo, Barcelona y Atlético de Madrid ya iniciaron sus trámites para hacer un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y recortar el sueldo de los futbolistas para garantizar el pago a los empleados. En medio de la crisis, y mientras Real Madrid todavía no ha tomado decisiones, el alemán Toni Kroos realizó una propuesta polémica que generó muchas críticas.

"Una reducción de sueldo es como una donación en vano. Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario", disparó Kroos en la radio alemana SWR Sport, y agregó: "Muchos clubes carecen de ingresos planificados. También depende de cuánto tiempo todo va a estar parado. Si, por ejemplo, el fútbol se vuelve a jugar en mayo, seguramente se encontrarán soluciones. Si se necesita parar hasta el invierno, puedo imaginar que algún club ya no lo hará. Eso cambiaría el fútbol tal como lo conocemos".

Al no saber cuándo regresará la competencia oficial, tanto local como internacional, el mediocampista de 30 años mostró su preocupación sobre los futuros ingresos de los clubes. Pero, además, también reflexionó acerca del pico negativo que tendrán los presupuestos, los ingresos y hasta el mercado de pases que mueve millones. "Es cuestionable si algunas sumas de dinero aún pueden pagarse. Creo que surgirán todos los problemas. Algunos más, otros menos. Tal vez esto no esté mal porque todo se puso en un nivel un poco extremo", aseguró Kroos.

Según las declaraciones del volante germano, Real Madrid por el momento no tiene problemas para afrontar los salarios de los jugadores. Pero, según afirman los medios españoles, la entidad merengue ya está negociando reducciones de salario con sus jugadores, después de que la Liga instara a los clubes a realizar un ERTE para acomodar sus finanzas.

Así, las palabras de Kroos no han sido bien recibidas en las altas esferas de la institución madrileña, ya que los dirigentes tienen en claro que los futbolistas deberán reducir su salario para paliar así las pérdidas económicas. Así, el club analiza la posibilidad de una reducción del 12% en el caso de que se reanuden las competencias tras la crisis y una bajada del 20% si se cancelan antes de tiempo.

Al mismo tiempo, los fanáticos de Real Madrid también criticaron las palabras del mediocampista alemán: a través de comentarios en las redes sociales, cuestionaron que un jugador que no tiene problemas económicos no vea posible una reducción salarial en medio de una pandemia que afecta a los trabajos de gran parte de la población. Además, el club tampoco quiere que los hinchas vean que los jugadores están por encima del bien y del mal y tiene muy claro que esa reducción salarial se va a producir.

Para sostener su decisión, los dirigentes merengues también se amparan en las declaraciones de Javier Tebas, presidente de La Liga: "Estamos en un momento de crisis excepcional, impredecible y de enorme impacto. Todos pierden dinero, me parece normal que los salarios de los jugadores también se reduzcan. En España no encontramos un acuerdo con el sindicato, nuestra negociación encalló ayer. Por el momento, 8 clubes de La Liga (de Primera y Segunda) han solicitado ERTE, pero en los próximos días todos nuestros equipos activarán protocolos de reducción de salarios, ya sea a través de ERTE o con acuerdos individuales con sus jugadores. El fútbol español no tiene la intención de recurrir a la ayuda estatal, debemos ser económicamente independientes".