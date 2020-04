Leonardo Gil, a la espera de regresar a la Argentina Crédito: Captura de TV

20 de abril de 2020 • 22:17

Cuando a fin de año Leonardo Gil cambió Rosario por Jeddah, en Arabia Saudita , jamás pensó que, coronavirus mediante, iba a tener que pasar varias noches durmiendo en un aeropuerto antes de regresar a la Argentina . Pero es lo que le ocurre al ex futbolista de Central, Estudiantes de La Plata y Olimpo. Junto a él están otros dos argentinos que militaban en aquel país de Medio Oriente: Cristian Guanca (ex Chacarita y Colón de Santa Fe) y Sergio Vittor (ex Independiente, Racing y Banfield, entre otros equipos). "Estamos en Alemania desde el viernes, estamos viviendo una situación atípica, pero somos optimistas y estamos con fuerzas para poder volver al país, Contó Gil en una entrevista con TNT Sports desde la estación aérea alemana.

"Estoy en el aeropuerto. "Hicimos una odisea para poder llegar a Argentina, sabemos la situación que hay en el mundo, no es normal lo que está pasando", agregó el mediocampista que dejó Rosario Central a final de la pasada temporada. Luego, el futbolista narró cómo se sucedieron los hechos: "En la Embajada de Riad nos dieron un permiso para circular luego de presentar nuestros aéreos, ya los teníamos todos pagos. Necesitábamos un permiso para tomar el vuelo privado desde Sao Paulo a Buenos Aires. Lamentablemente, tuvimos que quedarnos en Alemania desde el viernes a las 7. Llegamos con la ilusión de volver a Argentina y cinco minutos antes de embarcar nos avisaron que el permiso no había llegado".

Ese documento de viaje para hacer el tramo San Pablo-Buenos Aires no apareció aún y por eso los tres jugadores y sus familias están varados en Frankfurt. El miércoles, las tres familias tendrán una nueva chance de volver.

Leonardo Gil, el día de su presentación como nuevo futbolista del Al-Ittihad, de Arabia Saudita, a comienzos de 2020. Crédito: @ittihad

Mientras tanto, Vittor y Gil pasan sus días en la estación aérea, más desierta que nunca. "Hay un hotel chiquito acá adentro del aeropuerto, está a full. Encontramos sólo dos habitaciones, que se las dimos a las hijas del Chino Guanca y la mamá, que en el aeropuerto es persona con riesgo. Sólo una noche pudimos dormir en el hotel con el Chino Vittor, hoy nos toca dormir en el aeropuerto. No hay nadie acá en el aeropuerto".

En los últimos días, Vittor (quien acompaña a Gil en el aeropuerto de Frankfurt) había sido noticia por su decisión de contagiarse si es que eso le permitía regresar al país. "Mirá, si querés ponelo así: 'Si me contagio de coronavirus en el camino, me chupa un h..., con tal de volver a mi país'. Ya ni me importa contagiarme, a ese punto llegué", contó en una entrevista con LA NACION , cuando todavía estaba en Arabia Saudita.