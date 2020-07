El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, en rueda de prensa DEPORTES FC BARCELONA Crédito: DPA

Casi dos días después de la derrota contra Osasuna en el Camp Nou que significó entregarle en bandeja el título de campeón a Real Madrid, Quique Setién, entrenador de Barcelona, le respondió a Lionel Messi por sus criticas luego del partido ante los vascos.

"Es verdad que hay cosas en las que estamos de acuerdo y otras no. Es verdad, y tiene toda la razón, que si jugamos tan mal como lo hemos hecho en algunos partidos no nos va a dar para nada. Pero también hemos jugado buenos partidos y si jugamos como en esos partidos, podemos ganarla", valoró el entrenador cántabro sobre la Champions League, el único trofeo que puede levantar, en conferencia de prensa previa al partido de mañana con Alavés, por la última fecha de la liga española.

Sin embargo, de alguna manera Setién admitió que el equipo tiene un problema mental, relacionado con la falta de contundencia y de resultados. "Necesitamos que nuestro estado de ánimo sea el mejor para dar lo mejor de uno mismo", apuntó el entrenador refiriéndose a las declaraciones de Messi. Y añadió: "Cuando hemos merecido ganar con claridad y no lo hemos hecho, el estado de ánimo baja y la intensidad va muy relacionada con el estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo ahora no es el mejor. Uno no se levanta igual cuando todo le va bien. Es una lección de la vida que se traslada tal cual al fútbol".

Setién insistió en que no se siente "señalado" por el mal rendimiento del equipo, sobre todo desde enero, fecha en la que aterrizó en la capital catalana para reemplazar al despedido Ernesto Valverde. E insistió con el partido frente a Napoli por la vuelta de los octavos de final de la Champions, que se jugará el sábado 8 de agosto. "Tenemos que ser más consistenes y fiables, y esa es la realidad. Si conseguimos hacer un partido como el Villarreal, seguro que nos va a dar para ganar la Champions hay que ser consistentes, dar nuestro mejor nivel y así por supuesto que podemos ganarla".

Para Setién, quien se reunió ayer con el presidente del club, Josep María Bartomeu, su equipo "es consciente de lo que se va a jugar" frente a Napoli. "Todos necesitamos un descanso, limpiar nuestra mente, transformarnos y convertirnos en lo que este equipo ha sido durante muchos años", reconoció Setién.

La pregunta que se hacen muchos en Cataluña es si el actual entrenador, con contrato hasta 2022, es el indicado para regresar a esas viejas etapas de gloria, con otros inquilinos del banco de suplentes como Pep Guardiola o Tito Vilanova. Sólo en el partido con Villarreal pudo este Barcelona de Setién parecerse en algo a aquel. El resto de los partidos al mando del DT "cruyffista" (Setién siempre se confesó admirador del mítico holandés) mostró a un Barcelona apático y disfuncional, al que sólo salvó por momentos la magia de Messi.

De la cumbre Bartomeu-Setién quedó una tregua: el entrenador estará mañana al frente del equipo contra Alavés en Vitoria, y en un partido que sólo sirve para las estadísticas. Claro que otro mal paso en un encuentro sin ningún tipo de presión podría precipitar su caída. Después, el equipo tendrá casi una semana libre. En ese tiempo, la Junta Directiva y el entrenador aprovecharán para intentar resolver los problemas y llegar de la mejor manera posible al partido decisivo con Napoli. El Barcelona se juega allí la temporada. Y Setién, su futuro.