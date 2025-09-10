Cristiano Ronaldo, el caza-récords, ya igualó el de máximo goleador mundial en las eliminatorias

Si hay un récord goleador a la vista, Cristiano Ronaldo no tarda mucho en atraparlo. A los 40 años, su ambición y vigencia no declinan. Venía de marcar en cuatro partidos consecutivos con Portugal y en el quinto lo volvió a hacer para igualar una plusmarca que tiene nueve años de vigencia. De penal convirtió en el 3-2 ante Hungría y alcanzó, con 39 tantos, al guatemalteco Carlos Ruiz como el máximo anotador en la historia mundial de las eliminatorias mundialistas.

Cristiano provocó la falta del penal a los 12 minutos del segundo tiempo, cuando conectó un córner desde la derecha y su definición fue bloqueada con un brazo por Nego. Su ejecución fue baja y junto a un poste, imposible para el arquero Balász Tóth, que había adivinado la dirección.

Instalado definitivamente como centro-delantero en el esquema 4-2-3-1 de Roberto Martínez, Cristiano venía de hacerle un doblete a Armenia. Siendo significativo este gol, a CR7 le sirve para una cuenta personal en camino a los 1000 goles en su carrera en selección y clubes. Ya va por los 943 y en su horizonte inmediato está descartada una fecha de retiro. Hace tres meses renovó contrato con Al Nassr hasta junio de 2027.

2009 y un pequeño Szoboszlai salía acompañando a la selección de Portugal de Cristiano previo al duelo contra la selección de Hungría.



Los registros de Cristiano acompañan el buen presente de Portugal, que con seis puntos en dos fechas encabeza la Zona F (solo los punteros de cada grupo se clasificarán directamente). Portugal fue campeón de la Nations League en junio y Cristiano le apunta a su sexto Mundial, con lo cual establecería un récord de presencias, que también puede alcanzar Lionel Messi.

En estas campañas espejadas que Cristiano y Messi mantienen desde hace más de una década y media, el portugués sacó una luz de diferencia en goles por las eliminatorias. Sus 39 tantos ya no tendrán la persecución de Leo, que se quedó en 36 con los dos que el último jueves le anotó a Bolivia, en el que fue su último cotejo clasificatorio para un Mundial.

En la previa del encuentro disputado en el Puskas Arena de Budapest, en las redes sociales se viralizó una imagen que da cuenta de la inmensa trayectoria de Cristiano. Data de 2009, en un partido de las eliminatorias entre Portugal y Hungría, cuando CR7 buscaba el pasaje para su segundo mundial, y entre los niños que acompañaban a los planteles aparece Dominik Szoboszlai, con 8 años, actual figura de Liverpool, que como capitán de Hungría este martes intercambió banderines con quien por entonces ya había obtenido el primero de sus cinco Balón de Oro.

Cristiano tuvo la oportunidad de marcar en el primer tiempo, cuando Tóth, en gran reacción, le desvió con una rodilla una definición dentro del área. Su penal puso el 2-1 en un cotejo que Portugal empezó perdiendo por un cabezazo de Barnabás Varga. Igualó Bernardo Silva y la satisfacción que tenía Cristiano tras su penal transmutó en una mueca de disgusto y reproche a sus compañeros por el 2-2 de Varga, con otro cabezazo, a los 39 minutos. Portugal reaccionó dos minutos después con un golazo de João Cancelo, que cortó un avance local y armó una pared con Bernardo Silva.

La serie de 39 goles en 49 partidos clasificatorios arrancó hace 21 años, en septiembre de 2004, con un tanto a Letonia. En el desglose, tiene un póquer (a Andorra) y cuatro hat-tricks (Irlanda del Norte, Suecia, Islas Feroe y Luxemburgo). La lista de sus víctimas la integran Estonia (6), Luxemburgo (6), Andorra (5), Suecia (4), Islas Feroe (4), Irlanda del Norte (3), Hungría (3), Irlanda (2), Armenia (2), Rusia (2), Eslovaquia (1) y Letonia (1).

El guatemalteco “Pescadito” Ruiz, retirado en 2017, anotó 39 goles en 47 encuentros eliminatorios de la Concacaf. Los hizo entre 2000 y 2016, pero nunca alcanzaron para conseguir el pasaje a un Mundial. Sus últimos festejos fueron cinco a San Vicente. El 11 de octubre, frente a Irlanda, Cristiano tendrá la primera oportunidad para que el récord deje de ser compartido.