Cristiano Ronaldo Jr. se entrena con los juveniles de Real Madrid y hay entusiasmo en la Ciudad Deportiva

El apellido estelar movilizó a todos en Valdebebas. Cristiano Ronaldo Jr., de apenas 15 años, se entrenó con el Cadete A del Real Madrid en un movimiento que, aunque aún en etapa de evaluación, abre la puerta a un posible regreso simbólico de la familia al club donde su padre construyó una parte central de su leyenda.

La información, adelantada por The Athletic, el sitio deportivo de The New York Times, y confirmada por el diario español Marca, señala que el joven delantero fue probado como extremo y que la intención del club es que continúe entrenándose en los próximos días en la Ciudad Deportiva. No se trata de una incorporación formal, sino de un período de observación habitual en un semillero que se caracteriza por su alto nivel de exigencia.

Actualmente, Cristiano Jr. forma parte de las divisiones juveniles del Al Nassr, donde desembarcó tras la llegada de su padre en 2022. Sin embargo, su recorrido formativo ya incluye experiencias en las academias de Manchester United y Juventus, lo que le permitió atravesar distintos contextos competitivos y culturales a una edad temprana.

Cristiano Jr. y Cristiano Ronaldo, cerca de jugar juntos en Primera

En ese sentido, su posible desembarco en el Real Madrid no sería un hecho aislado, sino la continuidad de una formación itinerante que acompañó cada paso de Cristiano Ronaldo. Esa exposición constante, sumada a la presión mediática inherente a su apellido, configura un escenario poco habitual para un futbolista en plena etapa de desarrollo.

Desde lo futbolístico, el joven atacante se desempeña principalmente como extremo, aunque puede jugar por ambas bandas. Su crecimiento físico —ya supera el metro ochenta— y su versatilidad encajan con el perfil que buscan las grandes academias europeas. A nivel internacional, además, ya forma parte de las selecciones juveniles de Portugal, con la que debutó en la categoría sub-15.

Cristiano Ronaldo Jr. ya debutó en la selección Sub 15 de Portugal captura de tv

Pero más allá de sus condiciones, el contexto es inevitable. Real Madrid analiza no solo el talento, sino también el impacto que puede tener la incorporación de un apellido tan pesado en un entorno formativo. La historia reciente del club muestra cierta cautela con este tipo de decisiones, consciente de que la comparación permanente puede convertirse en una carga difícil de gestionar para cualquier juvenil.

El legado que dejó su padre en el club es, en ese sentido, ineludible. Durante su etapa en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo marcó 450 goles en 438 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la institución y en una de las figuras más determinantes de su historia moderna. Esa huella no solo eleva las expectativas, sino que también condiciona cualquier análisis sobre el futuro de su hijo.

Cristiano Ronaldo marcó 450 goles en 438 partidos en Real Madrid

En paralelo, el movimiento también reabre una incógnita paralela: el posible regreso del propio Cristiano Ronaldo a Madrid, al menos en términos personales o familiares. Con contrato vigente en el Al Nassr hasta 2027 y el objetivo declarado de alcanzar los 1000 goles como profesional, el delantero atraviesa el tramo final de su carrera. La eventual instalación de su hijo en la capital española podría influir en decisiones fuera del campo, aunque por ahora no hay indicios concretos de un cambio inmediato.

Por lo pronto, lo concreto es que Valdebebas volvió a recibir un apellido que forma parte de su historia reciente. El proceso recién comienza y la decisión final dependerá exclusivamente de criterios deportivos.