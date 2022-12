Cristiano Ronaldo jugará en Al-Nassr a partir del 1 de enero con un contrato récord a los 37 años

escuchar

Cristiano Ronaldo jugará en el Al-Nassr a partir del 1 de enero, según confirma el diario Marca, de España El contrato que que une el futbolista portugués con el equipo saudí tendrá una duración de dos temporadas y media. El delantero viene de interrumpir su vínculo con Manchester United dos días antes de iniciar su participación en el Mundial de Qatar, cuando quedó como jugador libre.

El contrato alcanza algo menos cien millones de euros y está rodeado de incentivos económicos vía publicidad, que lo colocará como el deportista mejor pagado del mundo. La cifra total del vínculo de CR7 con Al-Nassr se acercará a los 200 millones de euros por temporada.

El portugués se va a encontrar con un equipo que busca recuperar el dominio perdido en su liga, muy lejos del primer nivel mundial. El delantero experimentará un lógico retroceso en su carrera deportiva, pero al mismo tiempo viene bajando su rendimiento individual durante el Mundial, lo que le valió críticas en su país

Al-Nassr es dirigido por el francés Rudi García y tendrá como compañero al cántabro Álvaro González. El central llegó al fútbol saudí el pasado verano tras terminar su etapa en Francia. También se destaca la presencia del arquero colombiano Ospina, que terminó su contrato con Napoli y decidió aceptar la propuesta saudí.

Cristiano Ronaldo fue reemplazado en el partido de Portugal ante Corea del Sur Francisco Seco - AP

El abrupto final en Manchester United

La salida de CR7 de Manchester United se dio después de que el entrenador, Erik ten Hag, no lo considerara para el equipo titular y tras una entrevista con Piers Morgan, en la que el astro portugués declaró que el entrenador de Países Bajos no lo respeta.

“Pienso que él no me da el respeto que merecería”, dijo. “Tal vez es bueno para el Manchester y probablemente sea bueno para mí también el abrir un nuevo capítulo”, dijo Cristiano. “Probablemente, pero no lo sé”.

El entrenador había excluido al crack portugués de su alineación y lo había obligado a entrenarse por separado respecto del resto del plantel, luego de que se negó a ingresar como suplente ante el Tottenham. “No tengo su respeto, porque él no lo muestra. Ésa es probablemente la razón por la que me marché en el partido ante Tottenham...”, dijo Cristiano.

Entonces, de mutuo acuerdo y mientras se disputa la Copa del Mundo 2022 en Qatar, ambas partes emitieron comunicados en los que informaron que Ronaldo ya no es parte del plantel del Manchester United.

“Tras las conversaciones mantenidas con el Manchester United, hemos acordado mutuamente terminar nuestro contrato antes de tiempo. Amo al Manchester United y amo a los aficionados, eso nunca cambiará. Sin embargo, siento que es el momento adecuado para buscar un nuevo reto”, anunció Cristiano.

Por su parte, el United emitió un escueto comunicado que decía: “Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo y de manera inmediata. El club agradece su inmensa contribución durante sus dos períodos en Old Trafford”.

