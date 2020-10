Diario El País Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 16:45

Cristiano Ronaldo está pasando en su inmensa mansión de Turín la cuarentena después de haber dado positivo por coronavirus. El astro del fútbol se trasladó a la ciudad italiana desde Portugal en un avión sanitario y en ambulancia hace una semana después de anunciar que se había contagiado. Siguiendo la normativa italiana, deberá pasar al menos diez días encerrado y completamente aislado antes de regresar a su actividad habitual con la Juventus (hoy volvió a dar positivo). Como él mismo ha explicado en sus redes sociales, su familia continúa viviendo en la misma casa, aunque él está solo en un piso diferente y no ha mantenido ningún contacto con ellos en este tiempo, para respetar el confinamiento estricto al que debe someterse.

Su pareja, Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos, Cristiano Jr, los mellizos Eva y Mateo y Alana Martina siguen haciendo vida común y salen y entran de la casa con normalidad. Georgina ha publicado en sus redes varias fotos de ella y los niños paseando en la naturaleza y continúa promocionando marcas de moda en Instagram. Ella recibió la noticia del contagio de su pareja a través de una llamada de vídeo y colgó una fotografía del momento en sus redes. "Eres mi inspiración", escribió también para apoyar en la distancia al jugador. "Es difícil pero hay que respetar las leyes y los protocolos, es lo más importante", ha señalado Cristiano Ronaldo en un vídeo de sus redes.

El futbolista ha apuntado también que se encuentra bien, tanto física, como anímicamente y está haciendo algo de ejercicio en su piscina climatizada y gimnasio privados, y tomando el sol en su impresionante terraza, siempre dentro de su mansión. "No tengo síntomas, no hay ningún problema. Quiero agradecer vuestros mensajes, vuestra preocupación por mí. Espero pronto estar listo para entrenar, jugar y disfrutar la vida otra vez lo antes posible", dijo en un vídeo de Instagram dirigido a sus más de 240 millones de seguidores. "No tengo miedo al virus, pero le tengo respeto", añadió. Y relató él mismo los detalles de su confinamiento: "Estoy aquí en casa tomando un poco de sol, no hace demasiado calor, pero puedo tomar un poco de vitamina D. He dormido bien, me he alimentado bien y he tomado el sol. En Portugal estaba top, hacía 23 grados, aquí son 15 más o menos". Y concluyó: "Me toca estar en casa en cuarentena".

Su traslado a Italia, ya contagiado, desde Portugal, donde se encontraba concentrado con la selección lusa y la aplicación de las medidas de contención y protección con el resto de personas que pudo encontrar en el trayecto han generado mucha polémica en Italia. El futbolista ha llegado incluso a protagonizar un cruce de reproches con el ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora. El dirigente considera que el futbolista infringió el protocolo italiano cuando abandonó el país transalpino para concentrarse en Portugal. "No debería ir a Portugal", dijo Spadafora. "Es todo mentira. Hice las cosas bien. Cumplí con todos los protocolos. Y siempre los cumpliré", le respondió inmediatamente Ronaldo en un vídeo emitido en directo en Instagram para sus millones de seguidores. A partir de ahí el tono se fue encendiendo y el ministro acabó acusando al astro del fútbol de tener un comportamiento "arrogante" e "irrespetuoso hacia las instituciones". "Estos grandes campeones se sienten un poco por encima de los demás. Cuando una persona es muy conocida debería tener la responsabilidad de pensar y ser un ejemplo", replicó Spadafora en la cadena italiana La 7. El futbolista ha decidido, por el momento, zanjar la controversia: "No me gusta meterme en polémicas y debates. Tengo mi opinión, obviamente, pero habrá otro momento para dar mi opinión sobre lo que está sucediendo", ha dicho.

