A qué hora juega hoy River vs. Bragantino y por dónde se puede ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

River y Bragantino se enfrentan este miércoles en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en el estadio Monumental, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y transmisión televisiva en exclusiva de DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario llega a este compromiso en el primer lugar de la tabla de posiciones de su zona con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate. La cabeza, sin embargo, estará puesta en la final del Torneo Apertura que disputará el próximo domingo frente a Belgrano de Córdoba, motivo por el cual el DT Eduardo ‘Chacho’ Coudet resguardará a la mayoría de los titulares. Además, citó por primera vez al lateral izquierdo Valentín Lucero y al delantero con raíces nigerianas Jonathan Spiff.

Jonathan Spiff, el delantero con raíces nigerianas que podría debutar ante Bragantino River Plate

El conjunto brasileño, por su parte, se mantiene en el tercer puesto del Grupo H con seis unidades, la misma cantidad que Carabobo, aunque el club venezolano está primero por el desempate olímpico (se tiene en cuenta el resultado obtenido en el o los partidos entre sí). En el Brasileirão está sexto y viene de ganarle 2 a 0 a Vitória, como local, por los tantos de Tiago Luis Volpi y Lucas Barbosa. El delantero José Herrera, surgido en Argentinos Juniors, es el único argentino del plantel: llegó al club en enero de este año, proveniente de Fortaleza.

En el partido entre ambos de la primera vuelta, por la tercera jornada, River se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta a los 92′. Desde entonces, los argentinos acumularon tres victoria, una derrota y un empate con posterior triunfo por penales ante San Lorenzo, en los octavos de final del Apertura; mientras que los brasileños sumaron tres triunfos y dos caídas entre todas las competencias.

River vs. Bragantino: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Miércoles 20 de mayo.

: Miércoles 20 de mayo. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

River vs. Bragantino: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.