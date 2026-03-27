Croacia le ganó a Colombia un atractivo amistoso de preparación: los dos goles con desvíos y un errado insólito
La floja versión colombiana, sobre todo del segundo tiempo, despertó críticas; el domingo, ante Francia
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Mientras los principales flashes de la fecha FIFA se lo llevan los repechajes europeos e internacionales que terminarán de completar los grupos del Mundial 2026, otros seleccionados ya clasificados empezaron a afinar detalles en amistosos de buena medida. Además de lo ocurrido con Francia y Brasil por la tarde, en Estados Unidos también se midieron Colombia y Croacia: en Orlando, Florida, se impusieron los europeos 2-1.
Fue un entretenido encuentro entre dos seleccionados que en sus respectivas confederaciones siempre son peligrosos. Sobre todo en el primer tiempo por lo abiertos que se mostraron los croatas, un defecto que los colombianos exprimieron para asomar con más peligro, aunque los dirigidos por Néstor Lorenzo también mostraron algunos desentendimientos defensivos que facilitaron llegadas.
De hecho, fue el combinado cafetero el que inició mejor el cotejo y el que abrió el marcador, muy temprano. Salió a mostrar sus credenciales con agresividad, presionando incluso dentro del área y con sus centrales ubicados algunos metros por delante de la mitad de la cancha.
Tan es así que, apenas superados los dos minutos de juego, el centro al área del lateral izquierdo Johan Mojica encontró desorganizado a su adversario, que no tomó el ingreso de Jhon Arias a la altura del punto penal. El volante, que a veces -como anoche- hace las veces de extremo derecho, pateó de zurda sin dudar: la pelota estaba controlada por la estirada del arquero Dominik Livakovic, pero antes apareció el cruce de Ivan Perisic metiendo la pierna derecha por delante y desviando el recorrido hacia la red.
No obstante, el equipo sudamericano también se prestó a que los de Zlatko Dalic los atacaran con igual voracidad. Enseguida encontraron la igualdad, aunque con otra casualidad. Cuatro minutos después del gol en contra, Luka Vuskovic (zaguero que funcionó de líbero en la línea de cinco defensores) avanzó, rompió líneas y sacó un zurdazo forzado de media distancia que rebotó en el pie derecho de Jhon Lucumí: la pelota cambió su trayectoria desde la medialuna del área y sorprendió a Camilo Vargas, que voló, pero no llegó: la pelota pegó en uno de los palos e ingresó.
Un duelo rápidamente en tablas de nuevo que no detendría la energía, con Luis Díaz haciendo estragos con sus habituales desequilibrios por la izquierda y un disciplinado conjunto ajedrezado que, con juego, desnudó muchas falencias en el último subcampeón de América.
Aunque a los 28 minutos, aparecería el errado de la jornada. Insólito lo de Luis Suárez, el colombiano que se cansa de convertir tantos en Sporting Lisboa, de Portugal, pero que anoche fue su antítesis. James Rodríguez habilitó al “Guajiro”, que ante una única marca y el achique de Livakovic fue inteligente dando el pase al medio para cederle el gol al centro atacante: con el arco a disposición y sobre la línea del área chica, quiso definir de zurda (siendo diestro) y no impactó la pelota.
👀😱🇨🇴 ¡NO SE PUEDE CREER LO QUE ERRÓ!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 27, 2026
Luis Suárez tenía que soplarla, pero le pifió a la pelota y no pudo convertir el segundo de Colombia contra Croacia en el amistoso en Orlando.#DisneyPlus Premiumpic.twitter.com/y1LOBpRMM2
Los goles que no se hacen en un arco... Croacia completó la frase, a los 42. En otro gol que tuvo su particularidad: una mala salida de Vargas, Marco Pasalic lanzó un tiro de esquina pasado y el cabezazo del delantero Igor Matanovic entró fácil.
Hubo poco de Colombia en la segunda mitad: algunos chispazos de reacción que no terminaron encontrando el arco. Diferente le ocurrió a Croacia, que se cerró y tuvo las mejores chances en los pies desafortunados de Petar Musa: a los 15, su remate impactó en el travesaño; a los 20, su gran volea la devolvió un palo.
Un amistoso de altura que, seguramente, le servirá a Lorenzo y a sus jugadores de cara a la Copa del Mundo. Aunque, a la vez, despertó inmediatamente varias críticas que arrastran desde el tramo final de las eliminatorias.
Lo más destacado del triunfo croata
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