Mauro Icardi sería tentado por la MLS Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2019 • 08:00

Va calentando motores el proyecto de David Beckham y a 8 meses de debutar con su equipo Inter Miami en la MLS, el abanico de estrellas que pretende tener para el desembarco en la liga de fútbol de los Estados Unidos, resulta impactante. Y con esa estrategia de sumar grandes estrellas es que pretende seducir al delantero argentino Mauro Icardi para que deje el Calcio y acepte mudarse a Miami como jugador franquicia.

Son muchos los futbolistas con los que ya se puso en contacto Beckaham. Según varios medios italianos, ya se puso en contacto con Icardi para contarle del proyecto y aseguran que el argentino no lo ve con malos ojos. La relación tensa que tiene el futbolista y su representante y pareja, Wanda Nara, podría actuar como un elemento favorable para el deseo de Beckham.

Según Radio Catalunya, Inter Miami, que será lanzado oficialmente en marzo de 2020, le hizo una oferta formal a Luis Suárez por un contrato de cuatro años, y que aún el delantero uruguayo no respondió a esa idea. De la misma manera que aparecen en la nómina de Beckham nombres como los de Radamel Falcao, Juan Fernando Quinteros y de James Rodríguez. "Ahora que tengo mi equipo en Miami, espero traer jugadores colombianos, sería fantástico", dijo Beckham a Futbol Red.

Luis Suárez en la mira de Beckham Fuente: AFP

Gracias al futuro incierto del Icardi en el fútbol italiano, es que creció la chance de que pueda desembarcar en Inter Miami. Por el momento el delantero argentino es el jugador más joven que ha circulado para llegar a la Miami.

Hace unas semanas, el copropietario de Inter Miami, Jorge Mas, dijo que el equipo planeaba firmar a tres jugadores de primera categoría, ya estaba involucrado en las conversaciones contractuales y tenía previsto anunciar su primer gran fichaje en unos meses. "Esta es una ciudad y un equipo que atraerá jugadores que juegan en algunas de las mejores ligas del mundo", dijo Mas.

Radamel Falcao en los planes de David Backham Fuente: Reuters

Y la filosofía que intentará imponer Beckham también es lo que podría tentar a Mauro Icardi. Hace algunos días el ex futbolista y dueño de Inter Miami declaró: "Todos sabemos lo maravilloso que es Miami para vivir con tu familia, pero no queremos que los jugadores que vengan a cerrar su carrera. Eso no es lo que queremos. Buscamos jugadores que tengan hambre, que jueguen en el nivel superior, que quieran ganar. No que estén buscando la jubilación en un gran lugar como Miami ".