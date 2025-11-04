De villano a caballero: el rey Carlos III condecoró a “sir David” Beckham en Windsor

LONDRES.- El castillo de Windsor, escenario de coronaciones, bodas y funerales reales, fue también el marco donde David Beckham vivió “el momento de mayor orgullo” de su vida. Con una reverencia impecable, el reconocido exfutbolista de 50 años fue condecorado oficialmente como caballero por el rey Carlos III, en reconocimiento a su contribución durante décadas al deporta y a causas benéficas.

“Para un joven originario de los barrios del este de Londres, estar aquí en el castillo de Windsor, honrado por Su Majestad el Rey, la más importante y respetada institución del mundo, es verdaderamente un gran momento”, expresó Beckham tras la simbólica ceremonia de protocolo en la que el monarca tocó sus hombros con una espada.

El exjugador, acompañado por su esposa —la diseñadora y exSpice Girl Victoria Beckham— y sus padres, lució un traje gris de tres piezas confeccionado por su mujer, inspirado en un traje que el propio Carlos usó cuando era joven. “El Rey quedó bastante impresionado con mi traje. Es el hombre que mejor viste que conozco, ha inspirado muchos de mis looks”, bromeó Sir David.

David Beckham, junto a su esposa Victoria y sus padres, Ted y Sandra, durante su investidura como caballero ANDREW MATTHEWS� - POOL�

El título de caballero, anunciado oficialmente en junio durante la lista de honores de cumpleaños del monarca, reconoce sus servicios al deporte y a la beneficencia. Beckham fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2003 y es embajador de Unicef desde 2005. En 2024 se unió además a The King’s Foundation, apoyando programas educativos para jóvenes y proyectos vinculados al medioambiente.

Su trabajo filantrópico incluye dos décadas de colaboración con Unicef, campañas para erradicar la malaria y su papel en la candidatura que logró que Londres fuera sede de los Juegos Olímpicos de 2012.

“No podría estar más orgulloso. La gente sabe lo patriota que soy; amo a mi país”, subrayó.

La condecoración también simboliza un reconocimiento a su reinvención pública. Durante su carrera, Beckham fue ícono deportivo y cultural, pero también objeto de controversia. Su expulsión en el Mundial de Francia 1998, tras una patada al argentino Diego Simeone, lo convirtió en villano nacional.

En el documental de Netflix Beckham (2023), relató el hostigamiento que sufrió entonces: “Sabía que era el malo en ese momento, pero repasar todo eso fue bastante difícil”.

Transformación

Lejos de quedar reducido a esa imagen, Beckham logró transformarse en un símbolo global del fútbol y la elegancia británica. Fue figura del Manchester United, con el que conquistó el mítico triplete de 1999 (Premier League, FA Cup y Champions League), y luego brilló en el Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan y Paris Saint-Germain antes de retirarse en 2013. Con 115 partidos, es el tercer jugador con más apariciones en la historia de la selección inglesa, y fue su capitán en 59 ocasiones.

A los 50 años, el ícono del Manchester United y de la selección inglesa recibió el título de Sir David Beckham en una ceremonia íntima Andrew Matthews� - POOL PA�

Hoy, además de empresario y copropietario del Inter Miami —el club estadounidense donde juega Lionel Messi—, Beckham representa un ideal de perseverancia y estilo que trasciende el deporte.

“He tenido mucha suerte en mi carrera al haber ganado lo que gané, pero recibir un honor como este está más allá de cualquier cosa que alguna vez imaginé”, dijo emocionado.

Victoria Beckham, ahora oficialmente “Lady Victoria”, recibió su propio OBE en 2017 por sus servicios a la moda. En Windsor, observó sonriente cómo su marido se convertía en “Sir David”, el joven que un día soñó con ser futbolista y terminó siendo un ícono nacional.

La ceremonia de investidura también distinguió al escritor Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel de Literatura, que fue nombrado Compañero de Honor, y a la cantante y actriz Elaine Paige, reconocida como Dame por sus contribuciones a la música y la beneficencia.

“Gran monárquico”

“Siempre dije lo importante que es la monarquía para mi familia”, añadió Beckham. “He viajado por todo el mundo, y todos quieren hablar conmigo sobre nuestra monarquía. Me llena de orgullo”.

Sir David Beckham tras ser nombrado Caballero Soltero en una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025 Andrew Matthews� - POOL PA�

Beckham lleva mucho tiempo expresando su admiración por la familia real, y se describe a sí mismo como un “gran monárquico”.

En 2022, Beckham hizo fila durante más de 12 horas para presentar sus respetos a la difunta Reina Isabel II mientras yacía en Westminster Hall, y rechazó las ofertas para saltarse la fila.

“Crecí en un hogar de monárquicos”, dijo entonces a ITV. “Si mis abuelos hubieran estado vivos, sé que habrían querido estar aquí”. Beckham también ha desarrollado una relación personal con el rey, con el que comparte un interés por la jardinería.

