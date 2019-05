Fuente: LA NACION

Patricio Insua SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2019 • 14:15

En la disputa por quedarse con el puesto, Ramón Ábila aguantó todo lo que pudo. Con una dolencia física a cuestas, intentó sin éxito completar el encuentro ante Vélez, porque cuando quedaban poco más de diez minutos para el final en el estadio José Amalfitani miró al banco de suplentes de Boca y la señal clara fue para salir del campo de juego.

Los estudios realizados hoy confirmaron lo que se temía. Wanchope sufrió un desgarro en el abductor izquierdo (la misma zona de su última lesión), y se perderá los próximos partidos.

La escena resultó similar a la que había sucedido la semana pasada, por la Copa Libertadores ante Atlético Paranaense, cuando Darío Benedetto hizo el clásico gesto de girar alternativamente los dedos índice de cada mano para pedir el cambio. Así, con los dos centrodelanteros sin estar en plenitud física, quedó instalada la duda sobre quién ocupará ese lugar en la revancha, el jueves próximo a las 21:10 en la Bombonera, que definirá al último semifinalista de la Copa de la Superliga .

Luego del encuentro, cuando se abrieron las puertas del vestuario visitante en Liniers, mientras se retiraba y sin detener su marcha Wanchope levantó un pulgar y aseguró "está todo bien", pero hoy quedó descartado. En tanto, a Benedetto no había sido necesario realizarse estudios de imágenes, ya que el propio Gustavo Alfaro había anticipado que se trató solamente de una contractura.

Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Ante la posibilidad de que el Pipa tampoco llegue al segundo partido ante el conjunto de Gabriel Heinze, las posibilidades son tres. Una es que esa posición la ocupe Carlos Tevez . En los minutos finales ante Vélez, tras las salida de Ábila, Carlitos se acomodó en el centro del ataque, pero más retrasado que Sebastián Villa por derecha y Mauro Zárate por izquierda. La reticencia de Tevez a ocupar ese lugar fue un largo capítulo en la era de los Barros Schelotto.

Otra alternativa es que sea el propio Zárate el que pare como número 9. La tercera opción la encarna Brandon Cortes, el juvenil que de mediapunta pasó a atacante de área en la Reserva. El juvenil de 17 años apenas suma 9 minutos en la primera de Boca y la última vez que estuvo en el banco de suplentes fue en la derrota ante Atlético Paranaense en Brasil.

Los días que restan serán en Boca no solo de planificación estratégica y prácticas para ensayarlo (hoy el plantel se entrenó a puertas cerradas en el complejo Pompilio), sino también de espera para las recuperaciones de Benedetto y Ábila.

Obligado a ganar

"En la Bombonera va a ser un partido de ajedrez. Los dos tenemos las mismas chances", aseguró Alfaro tras la igualdad en Liniers. Lo cierto es que Boca necesitará ganar para avanzar, porque cualquier empate con goles clasificará a Vélez y otro 0 a 0 determinaría una definición por penales.

En los 23 partidos que lleva Alfaro al frente de Boca, el de anoche fue el cuarto en el que su equipo no convirtió. El peso de los goles de visitante ante la igualdad parece dejar en desventaja al Xeneize, aunque el hecho de no haberse ido derrotado del Fortín en un encuentro en el que fue superado no le resultó un mal negocio.

A la espera del rival en la Copa

Esta noche en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, Boca conocerá a su rival para los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando el certamen se reanude después de la Copa América. A diferencia de los que ocurrió el año pasado, cuando definió todas las series de eliminación directa como visitante, esta vez (al menos en octavos) el choque decisivo será en Brandsen 805 por haber ganado su grupo. Entre los posibles rivales hay tres de nuestro país (River, San Lorenzo y Godoy Cruz), dos de Brasil (Gremio y Atlético Paranaense), dos de Ecuador (Liga de Quito y Emelec) y uno de Uruguay (Nacional).