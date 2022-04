Qatar 2022: “Hayya Hayya”, primera canción de la banda sonora del Mundial

Unas horas antes del sorteo de la Copa del Mundo, la FIFA divulgó el primer single de la banda sonora oficial de Qatar 2022. Se trata de la canción “Hayya Hayya” (”Mejor juntos”), que interpretan el nigeriano Davido, la qatarí Aisha y la joven estadounidense Trinidad Cardona. La canción, difundida a través de las principales plataformas de streaming y de los canales oficiales de la FIFA, tendrá una alta rotación mientras se realice el sorteo en el Centro de Convenciones de Doha, programado para las 13 (hora argentina). El video contiene imágenes de archivo con la presencia de dos futbolistas argentinos: Diego Armando Maradona (el primero en aparecer) y Daniel Passarella.

“Con el anuncio del single y de la banda sonora oficial del torneo, la FIFA sigue adelante con su estrategia FIFA Sound, anunciada a principios de 2021, para conectar con el público de todo el planeta apelando a la pasión que despiertan el fútbol y la música”, explicó la FIFA en un comunicado de prensa. Y añadió: “La estrategia de entretenimiento se concibió para establecer conexiones innovadoras y significativas entre los aficionados al fútbol, los amantes de la música, los jugadores, los artistas, y el deporte y las canciones que más gustan”.

El video de la primera canción de Qatar 2022

“Al unir voces de América, África y Oriente Medio, la canción simboliza la manera en que la música y el fútbol pueden tender puentes en el mundo —declaró Kay Madati, director de la División Comercial de la FIFA—. En el marco de la renovada estrategia musical de la FIFA, la banda sonora acercará a los fervientes seguidores al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes”.

La canción tiene influencias del rhythm & blues y del reggae, y es el primero de una lista de temas que integrarán la banda oficial de sonido del mundial, y que se lanzarán desde ahora y hasta el 21 de noviembre, cuando la pelota comience a rodar en el partido inaugural. Se trata de otra de las innovaciones impuestas por la FIFA de cara al mundial en el emirato: por primera vez la banda sonora de una Copa del Mundo tiene varios temas musicales y no una sola canción. “Artistas internacionales se encargarán de presentar distintos géneros musicales del mundo entero, en una auténtica representación de lo que será una fiesta realmente global”, explicó la FIFA.

Los intérpretes

“Noté las buenas vibras de la canción en cuanto la escuché por primera vez. Es una celebración, encarna todo lo que significa la Copa del Mundo de la FIFA. La gente de todo el mundo se une y es un mensaje que amo”, dijo Trinidad Cardona, cantante pop nacida en Phoenix (Estados Unidos) hace 22 años, y autora de dos hits internacionales como “Jennifer” y “Dinero”.

El afiche del tema oficial de Qatar 2022, con la interpretación de Davido, Trinidad Cardona y Aisha

“Me crié por el mundo. Y cuanto más viajaba, más me daba cuenta de que somos uno: un pueblo y un planeta. Así que, cuando se me presentó la oportunidad, no la dejé pasar. Formar parte de este torneo que reúne al mundo entero y participar en esta canción que dice “Juntos somos mejores” me llegó al corazón. Es preciosa. ¿Cómo iba a decir que no?” , expresó el cantante nigeriano Davido, el primer músico de su país en hacer una colaboración con un Mundial. Es autor de éxitos de la canción africana como “Fall” e “If”.