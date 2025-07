Cuándo debuta Ángel Di María en Rosario Central

Ángel Di María fue presentando oficialmente este lunes en Rosario Central, club en el que se formó y jugó por última vez en julio de 2007 en una derrota ante Colón de Santa Fe 3 a 1, y hay una gran expectativa para verlo nuevamente en una cancha con la camiseta azul y amarilla.

El Canalla debutará el próximo sábado en el Torneo Clausura 2025 ante Godoy Cruz como local en el Gigante de Arroyito por la primera fecha del grupo B. El encuentro está programado a las 16 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadíticas actualizadas al instante.

‘Fideo’, antes de su presentación en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito, entrenó por primera vez con sus compañeros en el predio que el club tiene en Arroyo Seco y durante la conferencia de prensa dejó en claro que su presencia o no ante el Tomba está en manos del entrenador Ariel Holan: “El sábado va a ser algo muy lindo, después veré si me toca jugar, pero la ilusión de que llegue el sábado está. Ya conocí a mis compañeros”.

En caso de no debutar en ese cotejo, el siguiente compromiso de Central será el sábado 19 de julio ante Lanús como visitante. Luego, el 26 de julio recibirá en Rosario a San Martín de San Juan. Como parte de la zona B, la Academia jugará el clásico de la ciudad vs. Newell’s como local en la séptima jornada mientras que dos fechas después la visitará Boca Juniors con, muy probablemente, Leandro Paredes, otro de los campeones del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 que tiene todo encaminado para regresar al fútbol doméstico. River será el otro de los clubes de los denominados ‘grande’ que irá a Rosario a enfrentar la Canalla en la undécima fecha.

Di María se emocionó hasta las lágrimas varias veces, en diálogo con los periodistas y en el campo de juego del Gigante de Arroyito cuando lo pisó junto a su familia. “Es algo muy lindo, algo que soñaba hace bastante, quise antes y no se pudo, pero ya pasó y estoy acá, feliz con mi familia, y de jugar otra vez en Central, en el Gigante. Fue mucho más de todo lo que pensé, hoy en el entrenamiento miraba para los costados y no podía creer que estaba ahí cumpliendo el sueño, parecía que era la primera vez, sentí como si fuera esa sensación, cuando iba a Arroyo seco sentía esa sensación en mi cuerpo. Ojalá que de acá en adelante sea igual”, reconoció.

Además, contó que “hace un mes” habla con Holan, con quien tiene “una buena relación desde hace bastante”. Sobre su rol en el equipo, sostuvo: “Intentaré hacer lo que siempre hago en los clubes, hacer lo mejor que puedo, hacer lo que fui aprendiendo durante mi carrera, intentar aportar lo que fui haciendo en cada club y lo que cada entrenamiento y cada partido me fue enseñando y me hizo crecer como persona. Después dependerá de lo que Ariel (Holan) necesite de mí, voy a aportar lo máximo mío. Central viene haciendo las cosas bien, hizo 35 puntos, está muy bien, no voy a hacer cagadas porque la cosa viene muy bien”.

Respecto de cómo lo tratarán los jugadores rivales, admitió que Boca ya se lo “hizo sentir” en el Mundial de Clubes cuando lo enfrentó con Benfica, aunque remarcó que dependerá de cómo se mueva de lo que el DT le pida: “Vivo mirando fútbol y más todavía el fútbol argentino. Sé lo que es y cómo se vive, sé cómo se juega. Es más duro, hay más choques, más golpes, se corta más el partido, pero después dependerá de mí, de lo que haga en la cancha“.

También habló de los posibles recibimientos que tenga cuando Rosario Central sea visitante: "Cada uno tendrá su manera de recibirme, si algunos me putean, me putean; y si otros me ovacionan, me ovacionan. Hoy visto la camiseta de Central, no la de la selección argentina, así que lo que venga, que venga”.

Angel Di María posó con la camiseta de Rosario Central en el Gigante de Arroyito e hizo su clásico gesto del corazón Gustavo Garello - AP

En varios tramos de su discurso el atacante de 37 años dejó en claro que el sueño que le falta es ser campeón con el club en el que se formó y jugó apenas 39 partidos entre 2005 y 2007, cuando emigró a Europa: “Mi ilusión es ser campeón, cómo la de todos. Intentaremos lograr el objetivo, Central te lleva y siempre quiere lo máximo. Hoy en día está el campeonato e iremos a full para lograrlo”.

“Ser campeón con Central es lo único que me falta. El sueño de volver estaba, lo cumplí, el siguiente es intentar ser campeón con Central y es el deseo mío y de mi familia”, cerró.