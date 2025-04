Cuándo debuta Boca en el Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes 2025 que se realizará del 14 de junio hasta el 13 de julio en Estados Unidos con 32 equipos es el único certamen internacional que le queda esta temporada a Boca Juniors porque fue eliminado de la Copa Libertadores en la segunda fase del repechaje y lo jugará luego del Torneo Apertura 2025.

El xeneize clasificó al torneo a través del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y el sorteo del fixture lo dejó en el Grupo C con Benfica de Portugal, Bayern Múnich de Alemania y Auckland City de Nueva Zelanda. Su debut será el lunes 16 de junio vs. las Águilas, equipo en el que militan los campeones del mundo con la selección argentina de Ángel Di María y Nicolás Otamendi y el juvenil Gianluca Prestianni en el Hard Rock Stadium de Miami. Será un partido clave para ambos elencos porque, a priori y aunque en el fútbol no hay lógica, son los que pelearán por la clasificación por detrás del combinado bávaro.

El Benfica de Nicolás Otamendi, entre otros argentinos, será el primer rival de Boca LLUIS GENE - AFP

Bayern Múnich será el siguiente rival de Boca el viernes 20 de junio, también en el Hard Rock Stadium. En la tercera jornada de la zona el club que preside Juan Román Riquelme chocará con el oponente de menor jerarquía que es Auckland City. El encuentro que decidirá su futuro en el torneo será el martes 24 de junio en el GEODIS Park de Nashville.

Fixture de Boca en el grupo C del Mundial de Clubes 2025

Boca Juniors vs. Benfica - Lunes 16 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Bayern Munich vs. Boca Juniors - Viernes 20 de junio a las 22 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Auckland City vs. Boca Juniors - Martes 24 de junio a las 16 en el GEODIS Park de Nashville.

Ninguno de los cuatro clubes que integran el Grupo C accedió al Mundial de Clubes como campeón de su continente. Bayern Múnich y Benfica se clasificaron a través del ranking de la UEFA mientras que el elenco neozelandés logró su boleto por el mismo camino pero en la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

En caso de ocupar el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones al término de las tres jornadas de la etapa inicial, Boca Juniors se clasificará entre los 16 mejores equipos de la Copa del Mundo de clubes y enfrentará a un equipo del Grupo D, en el que están Flamengo de Brasil, Chelsea de Inglaterra, León de México y Esperance de Túnez. De terminar tercero o cuarto, cerrará su participación en el campeonato.

En un hipotético acceso hasta cuartos de final, se podría cruzar contra clubes que conforman las zonas A (Inter Miami de Estados Unidos, Al Ahly de Egipto, Palmeiras de Brasil y Porto de Portugal) y B (PSG de Francia, Atlético Madrid de España, Botafogo de Brasil y Seattle Sounders de Estados Unidos).