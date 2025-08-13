Franco Mastantuono será oficializado en Real Madrid este jueves y podrá entrenarse con el plantel profesional

A través de un comunicado oficial, Real Madrid anunció que Franco Mastantuono será presentado este jueves como nuevo jugador. El acto se celebrará al mediodía de España, a las 8 (hora argentina), en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde también ofrecerá una conferencia de prensa ante los medios acreditados. Previamente, el presidente del club merengue, Florentino Pérez, encabezará el acto protocolar de firma del contrato que vinculará al futbolista con la institución hasta 2031.

La presentación no es un día cualquiera en el calendario del futbolista: coincide con su cumpleaños número 18, fecha clave que permite destrabar su situación contractual y habilita su incorporación definitiva al club, según los reglamentos de FIFA.

Hasta hoy, Mastantuono no podía participar de los entrenamientos ni ingresar a las instalaciones del equipo blanco debido a las restricciones impuestas por la FIFA para las transferencias internacionales de menores de edad. Se trata de la llamada Protección de Menores, contemplada en el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores del organismo rector del fútbol mundial.

Esta normativa impide que un futbolista menor de edad se entrene, firme contrato o acceda a los centros deportivos de un club extranjero, salvo excepciones muy puntuales. En el caso del exjugador de River, su incorporación debía esperar hasta el día en que cumpliera la mayoría de edad.

Durante las últimas semanas, sin embargo, Mastantuono ya se encontraba en la ciudad Madrid junto con su familia, instalado en un hotel cercano al estadio Santiago Bernabéu desde el 2 de agosto. Aunque no podía ingresar a Valdebebas ni compartir sesiones con el plantel, sí realizaba rutinas de entrenamiento personalizadas y un riguroso plan alimentario diseñado por el cuerpo técnico que encabeza Xabi Alonso, según detalló el diario español Marca.

Antes del debut fue tapa del diario español Marca, en la que lo compararon con Alfredo Di Stéfano

El interés del club blanco en la promesa argentina es proporcional a la inversión realizada: 45 millones de euros, lo que convirtió a la operación en el traspaso más costoso de la historia del fútbol argentino. La expectativa es máxima, tanto por el contexto del fichaje como por el perfil del jugador: zurdo, con desequilibrio individual, capacidad de conducción y llegada al gol, Mastantuono, que está en el podio de debutantes más jóvenes en la historia del millonario y debutó en la selección mayor antes de cumplir los 18.

En este escenario, la joya argentina dará su primer paso oficial en el club más ganador de Europa, que ya proyecta su integración al plantel profesional. Desde mañana, el mediocampista quedará a disposición del entrenador español y podrá comenzar a entrenarse junto al resto del equipo, que debutará oficialmente en la temporada el próximo martes 19, en el estadio Santiago Bernabéu frente a Osasuna. No se descarta que Mastantuono esté entre los convocados para ese partido, lo que podría marcar su debut oficial.

Por el momento, llevaría el dorsal número 25, el único libre en el plantel profesional. Aunque no hay confirmación oficial, la elección del número será uno de los detalles que podrían conocerse durante la presentación.

Aprovechando sus días libres, Franco Mastantuono jugó al tenis junto a Federico Coria instagram @fedecoria

En el camino hacia su debut, Real Madrid tuvo una pretemporada atípica, que incluyó un solo amistoso oficial. El pasado martes, el equipo goleó 4-0 al WSG Tirol en Austria, con dos goles de Kylian Mbappé y los restantes de los brasileros Éder Militão y Rodrygo. Fue la primera prueba del ciclo Xabi Alonso, tras el cierre de la etapa anterior con la derrota ante PSG en las semifinales del Mundial de Clubes.

Mientras tanto, el entorno familiar de Mastantuono aprovechó los días en Madrid para conocer algunos puntos emblemáticos de la ciudad. En redes sociales, su hermana Lucila compartió imágenes de la recorrida por el Mercado de San Miguel, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro y distintas estaciones de subte cercanas al Bernabéu. Lo acompañan sus padres, Sofía y Cristian, y sus hermanos, en un entorno íntimo que buscó preservar el foco deportivo de la estadía previa al gran paso.

Con el contrato ya redactado, la firma inminente y su inclusión al plantel profesional a partir del jueves, Franco Mastantuono iniciará oficialmente su aventura en el fútbol europeo, con el desafío de justificar la expectativa que lo rodea.