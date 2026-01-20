Fechas del Mundial 2026: partido inaugural, grupos y cuándo se juega la final

El Mundial 2026 se llevará a cabo en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio. Será en tres países diferentes por primera vez en la historia: Estados Unidos, México y Canadá. La selección argentina es la campeona en ejercicio, por lo que el objetivo máximo es defender el título obtenido en Qatar 2022, en el que será el último Mundial de Lionel Messi.

El debut de los dirigidos por Lionel Scaloni, que integran el Grupo J, será el martes 16 de junio a las 22 frente a Argelia en Kansas City. Luego se enfrentarán el lunes 22, a las 14 y en Dallas, a Austria. Por último, el domingo 28 de junio a las 23 jugarán contra Jordania. Habrá 12 zonas con cuatro integrantes y los dos mejores de cada una avanzarán a 16vos de final junto a los ocho mejores terceros.

La selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022; será el último Mundial de Lionel Messi CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

El certamen tendrá 104 partidos. El inaugural lo protagonizarán México y Sudáfrica, integrantes del Grupo A, el jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de CDMX, sede de otros dos partidos de la primera ronda, uno de 16vos y otro de octavos. La final está programada para el domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este recinto albergará también cinco encuentros de la etapa de grupos, uno de 16vos de final y uno de octavos.

El estadio Azteca será el primero de la historia en albergar tres partidos inaugurales de Mundiales Fernando Llano - AP

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

UEFA D

Grupo B

Canadá

UEFA A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

UEFA C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

UEFA B

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

FIFA 2

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

FIFA 1

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la FIFA. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado de este deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un encuentro decisivo.