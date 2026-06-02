Atento Scaloni: una de las figuras de Austria, rival de Argentina, afuera del Mundial por una lesión.

El Mundial 2026 aún no comenzó oficialmente y ya hay jugadores que se quedan fuera de la máxima competencia de fútbol. Es el caso del mediocampista austríaco Christoph Baumgartner. El joven de 26 años, que es figura de su selección, se perderá el torneo luego de sufrir ‌una ⁠lesión muscular durante el calentamiento previo a un partido amistoso que tuvo lugar este lunes. Esta noticia impacta de lleno en la selección argentina, ya que Austria es uno de los rivales que tiene el combinado que dirige Lionel Scaloni en el Grupo J. Se medirán el 22 de junio, en Dallas, en el segundo compromiso del equipo albiceleste.

El futbolista se lastimó el muslo derecho mientras se preparaba para el partido amistoso de su selección contra Túnez. Un pinchazo fue lo que sintió, según indicaron los medios locales. Finalmente, una resonancia magnética confirmó la peor de las noticias para su país, informó este martes ​la Federación ⁠Austríaca ⁠de Fútbol. Debido a este inconveniente, los responsables ​del equipo deberán buscar un sustituto.

Baumgartner no es un futbolista más en la selección austríaca; demostró ​estar en plena forma con el RB Leipzig esta temporada, ⁠con 17 goles y nueve asistencias, que lo posicionaron como uno de los jugadores más importantes de la Bundesliga. “Por supuesto, es una noticia ‌muy amarga para Christoph y para nosotros como equipo”, dijo Ralf Rangnick, entrenador de Austria, en un comunicado. “Es un jugador importante y una figura clave dentro de nuestro equipo. Ahora todo nuestro apoyo está puesto ‌en su recuperación”, agregó el DT.

Baumgartner no es un futbolista más en la selección austríaca. El joven demostró estar en plena forma con el RB Leipzig esta temporada, con 17 goles y nueve asistencias.

El jugador se encontraba, según sus propias palabras, en el “pico” de su carrera, como lo formuló la semana anterior. Según la estimación del sitio web especializado transfermarkt.at, Baumgartner es, con un valor de mercado de 40 millones de euros, el jugador más valioso de la selección. En 58 partidos para Austria, el oriundo de Waldviertel marcó, hasta el momento, 19 goles.

Baumgartner es, con un valor de mercado de 40 millones de euros, el jugador más valioso de la selección. En 58 partidos para Austria, el oriundo de Waldviertel marcó, hasta el momento, 19 goles. Matthias Schrader - AP

Una buena para Austria

No son todas malas noticias para Austria. En las últimas horas se confirmó que el capitán David Alaba podrá ‌viajar, después de que el jugador de ⁠33 años se recuperara de ⁠una lesión muscular tras ser sustituido en el descanso en la victoria de este lunes por 1 a 0.

La selección austriaca viajará a Estados Unidos el 4 de junio. Su primer partido de ‌la fase de grupos ​será contra Jordania el martes 16 de junio, en San Francisco; el lunes 22 de junio se medirá con Argentina, en el Dallas, y cerrará ante Argelia, el sábado 27, en Kansas.