Cuándo empieza el Mundial Sub 17 Qatar 2025

La vigésima edición del Mundial Sub 20 se disputa este año, entre el 3 y el 27 de noviembre, en Qatar. Contará con la participación de 48 selecciones, que estrenarán el formato que también se verá en la Copa del Mundo de 2026. La selección argentina, dirigida por el DT que viene de ser subcampeón con la Sub 20, Diego Placente, integra el Grupo D junto a Bélgica, Túnez y Fiji. El detalle del certamen está disponible en canchallena.com.

Los seleccionados se dividieron en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno, en los que se enfrentarán todos contra todos a una ronda. Los dos líderes de cada zona se clasificarán a los 16avos de final junto a los ocho mejores terceros. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la final, que se jugará en el estadio Internacional Khalifa, sede del partido por el tercer lugar entre Croacia y Marruecos en Qatar 2022.

El estadio internacional Khalifa será la sede de la final del Mundial Sub 17 Qatar 2025 David Ramos - Getty Images Europe

Nigeria es el gran ausente de este 2025. Es el máximo ganador de la historia del Mundial Sub 17 con un total de cinco trofeos conseguidos en China 1985, Japón 1993, Corea del Sur 2007, Emiratos Árabes Unidos 2013 y Chile 2015. Lo más llamativo es que ni siquiera logró clasificarse a la Copa Africana de Naciones de la categoría, que otorgó 10 boletos al certamen ecuménico. Ghana, bicampeón del mundo en Italia 1991 y Ecuador 1995, corrió con la misma suerte.

El resto de los campeones dirán presente: Brasil (1997, 1999, 2003 y 2019), México (2005 y 2011), Alemania (2023), Francia (2001), Arabia Saudita (1989). La única excepción entre los que alguna vez levantaron el trofeo es Rusia, ganador en Canadá 1987 y ausente en la edición venidera debido a la suspensión impuesta por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tras la invasión a Ucrania.

Alemania ganó la última edición del Mundial Sub 17; en ese entonces, eliminó a la Argentina en semifinales Achmad Ibrahim - AP

Fixture del Mundial Sub 17 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

*La totalidad de los partidos del Mundial, a excepción de la final, se jugarán en canchas del complejo deportivo Aspire Zone de la ciudad de Rayán.

Grupo A

Fecha 1

Sudáfrica vs. Bolivia - Lunes 3 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Qatar vs. Italia - Lunes 3 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Fecha 2

Bolivia vs. Italia - Jueves 6 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Qatar vs. Sudáfrica - Jueves 6 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Fecha 3

Bolivia vs. Qatar - Domingo 9 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Italia vs. Sudáfrica - Domingo 9 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Grupo B

Fecha 1

Japón vs. Marruecos - Lunes 3 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Nueva Caledonia vs. Portugal - Lunes 3 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Fecha 2

Portugal vs. Marruecos - Jueves 6 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Japón vs. Nueva Caledonia - Jueves 6 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Fecha 3

Portugal vs. Japón - Domingo 9 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Marruecos vs. Nueva Caledonia - Domingo 9 de noviembre a las 10.30 en la cancha 1.

Grupo C

Fecha 1

Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos - Lunes 3 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Senegal vs. Croacia - Lunes 3 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Fecha 2

Emiratos Árabes Unidos vs. Croacia - Jueves 6 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Senegal vs. Costa Rica - Jueves 6 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 3

Emiratos Árabes Unidos vs. Senegal - Domingo 9 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Croacia vs. Costa Rica - Domingo 9 de noviembre a las 11.45 en la cancha 4.

Grupo D

Fecha 1

Argentina vs. Bélgica - Lunes 3 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Túnez vs. Fiji - Lunes 3 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 2

Argentina vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Fiji vs. Bélgica - Jueves 6 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Fecha 3

Fiji vs. Argentina - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Bélgica vs. Túnez - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Grupo E

Fecha 1

Haití vs. Egipto - Martes 4 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Inglaterra vs. Venezuela- Martes 4 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Fecha 2

Inglaterra vs. Haití - Viernes 7 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Egipto vs. Venezuela - Viernes 7 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Fecha 3

Egipto vs. Inglaterra - Lunes 10 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Venezuela vs. Haití - Lunes 10 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Grupo F

Fecha 1

Costa de Marfil vs. Suiza - Martes 4 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

México vs. Corea del Sur - Martes 4 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Fecha 2

México vs. Costa de Marfil - Viernes 7 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Suiza vs. Corea del Sur - Viernes 7 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Fecha 3

Suiza vs. México - Lunes 10 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Corea del Sur vs. Costa de Marfil - Lunes 10 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Grupo G

Fecha 1

Alemania vs. Colombia - Martes 4 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Corea del Norte vs. El Salvador - Martes 4 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 2

El Salvador vs. Colombia - Viernes 7 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Alemania vs. Corea del Norte - Viernes 7 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Fecha 3

El Salvador vs. Alemania - Lunes 10 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Colombia vs. Corea del Norte - Lunes 10 de noviembre a las 10.30 en la cancha 1.

Grupo H

Fecha 1

Brasil vs. Honduras - Martes 4 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Indonesia vs. Zambia - Martes 4 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Fecha 2

Brasil vs. Indonesia - Viernes 7 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Zambia vs. Honduras - Viernes 7 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 3

Zambia vs. Brasil - Lunes 10 de noviembre a las 11.45 en la cancha 4.

Honduras vs. Indonesia - Lunes 10 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Grupo I

Fecha 1

Tayikistán vs. República Checa - Miércoles 5 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Estados Unidos vs. Burkina Faso - Miércoles 5 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Fecha 2

República Checa vs. Burkina Faso - Sábado 8 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Estados Unidos vs. Tayikistán - Sábado 8 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Fecha 3

República Checa vs. Estados Unidos - Martes 11 de noviembre a las 11.45 en la cancha 4.

Burkina Faso vs. Tayikistán - Martes 11 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Grupo J

Fecha 1

Panamá vs. Irlanda - Miércoles 5 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Paraguay vs. Uzbekistán - Miércoles 5 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Fecha 2

Paraguay vs. Panamá - Sábado 8 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Irlanda vs. Uzbekistán - Sábado 8 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 3

Irlanda vs. Paraguay - Martes 11 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Uzbekistán vs. Panamá - Martes 11 de noviembre a las 10.30 en la cancha 1.

Grupo K

Fecha 1

Francia vs. Chile - Miércoles 5 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Canadá vs. Uganda - Miércoles 5 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 2

Uganda vs. Chile - Sábado 8 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Francia vs. Canadá - Sábado 8 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Fecha 3

Uganda vs. Francia - Martes 11 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Chile vs. Canadá - Martes 11 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Grupo L

Fecha 1

Austria vs. Arabia Saudita - Miércoles 5 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Mali vs. Nueva Zelanda - Miércoles 5 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Fecha 2

Mali vs. Austria - Sábado 8 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Arabia Saudita vs. Nueva Zelanda - Sábado 8 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Fecha 3