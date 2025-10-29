Mundial Sub 17 Qatar 2025: cuándo se juega y todos los partidos de la selección argentina

El certamen ecuménico se disputará en noviembre en Qatar y contará con la participación de 48 equipos; la albiceleste comparte la zona D con Bélgica, Túnez y Fiji
- 3 minutos de lectura'
El primer Mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que se jugará con 48 participantes será el Sub 17 de este año, que se realizará entre el 3 y el 27 de noviembre en Qatar, sede de la última Copa del Mundo de mayores en 2022, edición en la que la selección argentina se quedó con el trofeo. El seleccionado albiceleste es, justamente, uno de los participantes del certamen juvenil.
El formato será idéntico al que se utilizará en Estados Unidos-México-Canadá 2026. Los equipos se dividieron en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno, en los que se enfrentarán todos contra todos a una ronda. Los dos líderes se clasificarán a los 16avos de final junto a los ocho mejores terceros. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la final, que se jugará en el estadio Internacional Khalifa, sede del partido por el tercer lugar entre Croacia y Marruecos en Qatar 2022.
Grupos del Mundial Sub 17 2025
- Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.
- Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal.
- Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos.
- Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiji.
- Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto.
- Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.
- Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador.
- Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia.
- Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Kayikistán y República Checa.
- Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda.
- Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda.
- Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.
Fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 17
Grupo D
- Vs. Bélgica - Lunes 3 de noviembre a las 11.45 en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone.
- Vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha número 5 del complejo Aspire Zone.
- Vs. Fiji - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha número 3 del complejo Aspire Zone.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 17
Arqueros
- José Castelau (Real Madrid)
- Juan Manuel Centurión (Independiente)
- Valentín Reigia (Argentinos Juniors)
Defensores
- Fernando Closter (Independiente)
- Thiago Yañez (Argentinos Juniors)
- Simón Escobar (Vélez)
- Matías Satas (Boca)
- Mateo Martínez (Racing)
- Santiago Silvera (Argentinos Juniors)
- Misael Zalazar (Talleres)
Mediocampistas
- Alejandro Tello (Racing)
- Santiago Espíndola (River)
- Felipe Pujol (Vélez)
- Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s)
- Ramiro Tulián (Belgrano)
- Uriel Ojeda (San Lorenzo)
Delanteros
- Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)
- Felipe Esquivel (River)
- Thomas De Martis (Lanús)
- Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
- Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)
#Sub17 Diego Placente confirmó los nombres de los 21 jugadores que viajarán a Qatar para la disputa de la 🏆@U17WC.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 22, 2025
📰 https://t.co/V9AWQnTGHB
¡Vamos los pibes! ¡#TodosJuntos! 💪💪💪 pic.twitter.com/duOcDJqSaf
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia
- 2
Finalissima: cuándo se juega el partido entre Argentina y España
- 3
Cuándo es el sorteo del Mundial 2026
- 4
Mineiro derrotó a Independiente del Valle y definirá la Copa Sudamericana: espera a Lanús o U de Chile