Mundial Sub 17 Qatar 2025: cuándo se juega y todos los partidos de la selección argentina

El primer Mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que se jugará con 48 participantes será el Sub 17 de este año, que se realizará entre el 3 y el 27 de noviembre en Qatar, sede de la última Copa del Mundo de mayores en 2022, edición en la que la selección argentina se quedó con el trofeo. El seleccionado albiceleste es, justamente, uno de los participantes del certamen juvenil.

El formato será idéntico al que se utilizará en Estados Unidos-México-Canadá 2026. Los equipos se dividieron en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno, en los que se enfrentarán todos contra todos a una ronda. Los dos líderes se clasificarán a los 16avos de final junto a los ocho mejores terceros. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la final, que se jugará en el estadio Internacional Khalifa, sede del partido por el tercer lugar entre Croacia y Marruecos en Qatar 2022.

El trofeo del Mundial Sub 17, que levantará el campeón de Qatar 2025 Alex Caparros - FIFA

Grupos del Mundial Sub 17 2025

Grupo A : Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.

: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia. Grupo B : Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal.

: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal. Grupo C : Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos.

: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos. Grupo D : Argentina, Bélgica, Túnez y Fiji.

: Bélgica, Túnez y Fiji. Grupo E : Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto.

: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto. Grupo F : México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza. Grupo G : Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador.

: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador. Grupo H : Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia.

: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia. Grupo I : Estados Unidos, Burkina Faso, Kayikistán y República Checa.

: Estados Unidos, Burkina Faso, Kayikistán y República Checa. Grupo J : Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda.

: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda. Grupo K : Francia, Chile, Canadá y Uganda.

: Francia, Chile, Canadá y Uganda. Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.

Fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 17

Grupo D

Vs. Bélgica - Lunes 3 de noviembre a las 11.45 en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone.

- Lunes 3 de noviembre a las 11.45 en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone. Vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha número 5 del complejo Aspire Zone.

- Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha número 5 del complejo Aspire Zone. Vs. Fiji - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha número 3 del complejo Aspire Zone.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Uriel Ojeda, de San Lorenzo, es uno de los 21 convocados por Diego Placente para el Mundial Sub 17 AFA

Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 17

Arqueros

José Castelau (Real Madrid)

(Real Madrid) Juan Manuel Centurión (Independiente)

(Independiente) Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores

Fernando Closter (Independiente)

(Independiente) Thiago Yañez (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Simón Escobar (Vélez)

(Vélez) Matías Satas (Boca)

(Boca) Mateo Martínez (Racing)

(Racing) Santiago Silvera (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Misael Zalazar (Talleres)

Mediocampistas

Alejandro Tello (Racing)

(Racing) Santiago Espíndola (River)

(River) Felipe Pujol (Vélez)

(Vélez) Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s)

(Newell’s) Ramiro Tulián (Belgrano)

(Belgrano) Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Delanteros

Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)

(Borussia Mönchengladbach) Felipe Esquivel (River)

(River) Thomas De Martis (Lanús)

(Lanús) Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)