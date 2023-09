escuchar

Este sábado, desde las 18 (hora argentina), el Atlanta United que tiene a Thiago Almada y Santiago Sosa y el Inter Miami con Lionel Messi, Facundo Farías y Tomás Avilés, se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 32 de la Major League Soccer (MLS) 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Jair Marrufo, se disputa en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en Georgia, y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Apple TV+ (es necesario tener contratado el MLS Season Pass). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real a través de canchallena.com.

La franquicia campeona de la edición 2018 del certamen local estadounidense -en ese entonces, con Gerardo ‘Tata’ Martino como DT- busca consolidarse en puestos de acceso directo a los playoffs. Actualmente se ubica en la sexta posición de la zona A, con 42 unidades cosechadas a lo largo de 28 partidos disputados (11 triunfos, nueve empates y ocho derrotas). En la última jornada igualó 2 a 2 con Dallas en condición de visitante gracias a los goles del griego Giorgos Giakoumakis y el georgiano Saba Lobzhanidze (el estadounidense Paul Arriola y el tanzano Bernard Kamungo anotaron para los Cowboys).

Thiago Almada, campeón del mundo con la Argentina y figura indiscutida de Atlanta United Atlanta United

Inter Miami, dirigido por ‘Tata’ Martino, está lejos de la zona de playoffs pero acumula 11 partidos sin conocer la derrota. No perdió ninguno desde la llegada de Messi e incluso ganó el único que disputó sin él en cancha, en el marco de la última fecha, cuando derrotó 3 a 2 a Kansas City con un doblete del ecuatoriano Leonardo Campana y un tanto del ex Colón Facundo Farías (el húngaro Dániel Sallói y el mexicano Alan Pulido convirtieron para el Sporting). El rosarino se estaba entrenando con la selección argentina de cara a la primera doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Atlanta United vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Fecha 32 de la Major League Soccer 2023 - Zona A.

Día : Sábado 16 de septiembre.

: Sábado 16 de septiembre. Hora : 18 (horario argentino).

: 18 (horario argentino). Estadio : Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en Georgia.

: Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en Georgia. Árbitro : Jair Marrufo.

: Jair Marrufo. TV : No disponible en la Argentina.

: No disponible en la Argentina. Streaming: Apple TV+.

Lionel Messi, recientemente nominado al FIFA The Best, y ausente por una molestia muscular en la goleada por 3 a 0 de la selección argentina ante Bolivia en la altura de La Paz tendrá otra vez una agenda muy cargada con Inter Miami antes de la próxima doble fecha de competencia oficial con el seleccionado nacional: seis partidos de la MLS y la final de la US Open Cup en un lapso de apenas 20 días.

La seguidilla de compromisos comenzará este sábado ante Atlanta United. Luego, el miércoles 20, recibirá a Toronto en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. La actividad continuará el domingo 24 con el “Clásico del Sol” ante Orlando City, como visitante. El miércoles 27 de septiembre, en tanto, será la final de la US Open Cup contra Houston Dynamo, como local, en un cotejo en el que Messi buscará sumar su segundo título desde que llegó a Estados Unidos y tras la obtención de la Leagues Cup, para así superar a Dani Alves y convertirse en el máximo ganador de la historia del fútbol, en soledad.

El exigente calendario de septiembre terminará el sábado 30 contra New York City, nuevamente en condición de local. En octubre, Messi y todo el plantel de Inter Miami, deberán viajar a Chicago para visitar a Chicago Fire, el miércoles 4. Y por último, el sábado 7, antes de sumarse a la selección argentina para los partidos contra Paraguay (el 12 en el estadio Más Monumental), y Perú (m17 en Lima), el rosarino volverá a enfrentarse a Cincinnati, rival al que eliminó por penales en las semifinales de la US Open Cup.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlanta United corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.45 contra los 2.60 que se repagan por un triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.75.

Posibles formaciones

Atlanta United: Brad Guzan ; Brooks Lennon, Miles Robinson , Luis Abram , Caleb Wiley ; Santiago Sosa , Amar Sejdic , Tyler Wolff, Thiago Almada ; Saba Lobzhanidze y Giorgos Giakoumakis.

; Brooks Miles , Luis , Caleb ; Santiago , Amar , Tyler Thiago ; Saba y Giorgos Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Jordi Alba; Benjamín Cremaschi, Sergio Busquets, Dixon Arroyo; Lionel Messi, Facundo Farías y Robert Taylor.