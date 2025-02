Cuándo juega Banfield vs. Boca Juniors, por el Torneo Apertura 2025: día, hora y TV

Banfield y Boca Juniors abrirán este viernes la sexta fecha del Torneo Apertura 2025 en el encuentro correspondiente al grupo A que se disputará desde las 20 en el estadio Florencio Sola y se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al partido que arbitrará Pablo Dóvalo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.38 contra 3.45 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.22.

Banfield vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Torneo Apertura 2025 - Grupo A - Fecha 6

Día: Viernes 14 de noviembre.

Hora: 20.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

TV: ESPN Premium.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

El Taladro tuvo un arranque de campeonato irregular con dos triunfos, una igualdad y dos caídas, la última de ellas ante Estudiantes de La Plata 1 a 0 con un penal polémico sancionado en contra que despertó las quejas de su presidente, Matías Mariotto, quien consideró que en varios partidos su club fue perjudicado por fallos arbitrales. Con siete puntos, marcha décimo en la tabla de posiciones y tiene ante sí una gran oportunidad de demostrar que está para pelear por la clasificación a octavos de final.

El xeneize, por su parte, derrotó en su última presentación a Independiente Rivadavia 2 a 0 en la Bombonera, pero no jugó bien y el público manifestó impaciencia con silbidos en el entretiempo cuando el partido todavía estaba igualado. El conjunto de Fernando Gago está en deuda fuera de su estadio, donde apenas cosechó una unidad producto de una igualdad y una derrota, y tiene como objetivo hilvanar dos victorias seguidas para afianzarse entre los mejores ocho. Con encuentros de la quinta fecha aún en desarrollo, marcha noveno en la zona A con ocho puntos y quiere acomodarse más arriba antes de que arranque la Copa Libertadores 2025 -el próximo martes visitará a Alianza Lima por la ida de la segunda ronda de la reclasificación-.

De cara al compromiso vs. El Taladro, es probable que el entrenador rote jugadores pensado en el duelo copero. De los lesionados, Marcos Rojo no fue convocado al igual que Edinson Cavani, quien padece una dolencia lumbar y estaría descartado, también, para el viaje a Perú. Tampoco fueron convocados Ander Herrera, Tomás Belmonte -sufrió una dolencia muscular vs. la Lepra mendocina-, Frank Fabra, Nicolás Figal y Cristian Lema. Quien se recuperó de su malestar, está a disposición y seguramente será titular es el chileno Carlos Palacios.

Posibles formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Brandon Zacarias Oviedo, Alexis Maldonado, Joaquín Pombo, Mathias De Ritis; Santiago López García, Martín Río, Lautaro Nicolás Ríos, Gonzalo Ríos; Juan Bisanz y Agustín Alaniz. DT: Ariel Broggi.

Boca: Agustín Marchesín, Luis Advíncula o Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel o Milton Giménez. DT: Fernando Gago.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue por la Liga Profesional 2024 con triunfo de Boca 3 a 0 como local en la Bombonera con goles de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Jabes Saralegui.

LA NACION