Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. Platense

Boca Juniors se volverá a presentar en el Torneo Apertura 2026 este fin de semana en la Bombonera ante su público y frente a Platense con el anhelo de dejar atrás la dura derrota frente a Vélez Sarsfield 2 a 1 en el José Amalfitani, no por el resultado sino por el bajo nivel que mostró.

El encuentro correspondiente a la quinta fecha del Grupo A está programado para domingo 15 de febrero a las 19.30 (horario argentino) con árbitro a designar y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda muestra un nivel irregular, similar a lo que hizo en la temporada anterior, y ello encendió alarmas en un año donde tiene por delante la Copa Libertadores. Sin jugar bien pero con momentos de superioridad sobre sus rivales, le ganó a Deportivo Rietra 1 a 0 y a Newell’s 2 a 0 como local y perdió, antes que frente al Fortín, contra Estudiantes en La Plata 2 a 1.

Más allá de que tiene muchas bajas por lesión -Rodrigo Battaglia, Alan Velasco, Ander Herrera, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos, Edinson Cavani, Lucas Janson y Milton Giménez-, el DT no encuentra la manera de hacer funcionar a su equipo. Ni siquiera la llegada de Santiago Ascacibar le permitió cambiar la cara a un elenco timorato y sin ideas que todavía no sabe qué pretende en el campo de juego.

En ese contexto, presidente de la institución, Juan Román Riquelme, se reunió este lunes con referentes del plantel. A la par, el máximo dirigente negocia con el Pincha para contratar a Edwuin Cetré y sumar una variante en una ofensiva que semanas atrás se reforzó también con Ángel Romero.

Lo único positivo para el xeneize en el inicio de la temporada fueron los juveniles Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Tomás Aranda, quienes respondieron con creces cuando le tocó actuar -Zufiaurre, incluso, marcó el gol ante Vélez- y pelean por un lugar para el choque próximo ante el Calamar.

El Calamar tuvo un buen inicio de campeonato, más allá de la caída frente a Independiente 1 a 0 en su última presentación. Antes, empató frente a Unión de Santa Fe 0 a 0 y doblegó a Instituto de Córdoba 2 a 1 y a Talleres 2 a 1 como visitante. Antes de perder con el Rojo, avanzó a la segunda ronda de la Copa Argentina con un triunfo 1 a 0 sobre Argentino de Monte Maíz.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en agosto de 2024 por La Liga Profesional de ese año y ganó Platense 1 a 0 en Vicente López con anotación de Mateo Pellegrino. El año pasado no se enfrentaron porque conformaron diferentes zonas en el Apertura y Clausura y no se cruzaron en los playoffs ni la Copa Argentina.