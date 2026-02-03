Boca en la Copa Argentina 2026: rival y cuándo juega por la primera ronda

Boca se prepara para su debut en la Copa Argentina 2026, uno de los objetivos principales para una temporada en la que pretende romper la sequía de títulos por la que atraviesa desde 2023. El xeneize se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A, el martes 24 de febrero, en sede y horario a confirmar.

La Copa Argentina es crucial para el equipo dirigido por Claudio Úbeda, ya que el campeón asegura un pasaje directo a la Copa Libertadores del año siguiente. Este incentivo es fundamental para el equipo que en las dos ediciones pasadas desaprovechó esta oportunidad, quedando así fuera del máximo torneo continental. Por este motivo, el objetivo es pelear concretamente por el título, algo que también intentará en el resto de los torneos que afrontará.

El trofeo de la Copa Argentina por el que peleará Boca y el resto de los equipos clasificados Copa Argentina

Boca es el máximo ganador histórico de la Copa Argentina, con cuatro títulos en su haber. La primera consagración fue en 1969, edición inaugural, al derrotar a Atlanta por 3 a 2 en la final. Sumó más trofeos en 2011-2012 (venció a Racing por 2 a 1 en el último encuentro), en 2014-2015 (le ganó 2 a 0 a Rosario Central en el partido definitorio), y la última en 2019-2020, cuando en la final se impuso a Talleres de Córdoba por penales luego de un empate sin goles en tiempo reglamentario.

La participación de Boca en la última edición culminó mucho antes de lo planeado. Fue eliminado en 16vos de final por Atlético Tucumán, que lo venció 2 a 1 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Cléver Ferreira y Mateo Bajamich anotaron para el Decano, mientras que Edinson Cavani marcó el descuento xeneize a los 97 minutos, por lo que no hubo tiempo para revertir el resultado.

En la última edición de la Copa Argentina, Boca quedó eliminado frente a Atlético Tucumán Juan José García - LA NACION

Su próximo rival, Gimnasia de Chivilcoy, se clasificó a la Copa Argentina 2026 desde el Federal A. Su cupo lo consiguió tras una sólida campaña en la temporada 2025, a la que ascendió desde el Regional Federal Amateur. Compitió y consiguió buenos resultados tanto en la etapa regular como en instancias de playoffs, asegurando su lugar en el certamen más federal del país.

El que avance en este mano a mano pasará a 16vos para medirse con el ganador de Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez. En etapas más avanzadas podría haber clásicos siempre y cuando pase Boca, ya que tiene chances de enfrentarse a otros “grandes”: Racing en cuartos, San Lorenzo en semifinales, y River o Independiente solo en una hipotética final, que se jugaría en sede neutral.

La trascendencia del torneo se acrecienta porque brinda oportunidades de acceso a la Copa Libertadores a clubes de distintas categorías. Un ejemplo elocuente es Independiente Rivadavia de Mendoza, que este año debutará gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina, su primer título profesional. Esto convierte al certamen en un “foco de desvelo” para todos los clubes, más allá de su historia o categoría.