Este domingo, desde las 17, Deportivo Riestra y River Plate se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 4 de la zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, se disputa en el estadio Guillermo Laza y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo de Pompeya está debutando en la Primera División del fútbol argentino, aunque no comenzó con el pie derecho. Aún no ganó y tampoco convirtió goles, por lo que está en el 13° puesto de la clasificación general: acumula dos derrotas (2 a 0 vs. Argentinos Juniors y 1 a 0 vs. Barracas Central) y un empate (0 a 0 con Instituto). Recientemente anunció un cambio de DT: Cristian Fabbiani asumió en el cargo en reemplazo de Matías Módolo. ¿Lo curioso? el propio Módolo había reemplazado al ‘Ogro’ por malos resultados hace apenas ocho meses.

El Millonario, por su parte, se ubica en la cima de la tabla de posiciones con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. En la última jornada vapuleó 5 a 0 a Vélez con un hat-trick de Miguel Borja y un doblete de Facundo Colidio. Además, viene de eliminar a Excursionistas en los 32vos de final de la Copa Argentina luego de ganar 3 a 0 con anotaciones de Borja, Agustín Ruberto y Franco Mastantuono, quien se convirtió en el futbolista más joven de la historia en convertir un tanto con la camiseta de River, superando a Javier Saviola.

Deportivo Riestra vs. River Plate: todo lo que hay que saber

Fecha 4 de la zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Día: Domingo 11 de febrero.

Hora: 17.

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Andrés Merlos.

TV: TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

En la previa del encuentro, el ‘Ogro’ Fabbiani habló con la prensa y anticipó que buscará presionar a River para llevarlo a jugar en su propia área, cerca de Franco Armani, con el objetivo de aprovechar algún error: ”El domingo tendremos un partido histórico contra River y habrá que disfrutarlo. Ellos son el mejor equipo, el que mejor juega en Argentina. Todos saben que soy hincha de River, pero hoy defiendo esta camiseta. Mi objetivo es dirigirlo (a River) alguna vez y para eso tengo que demostrar ganándole”, destacó el DT.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.43 contra los 7.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Riestra. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.50.

Posibles formaciones

River Plate : Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro, Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.

: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro, Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja. Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Nicolás Caro Torres, Nahuel Iribarren, Maximiliano Rodríguez, Alan Barrionuevo; Walter Acuña, William Machado, Milton Céliz; Nicolás Benegas y Guillermo Pereira.