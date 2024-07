Cuándo juega Godoy Cruz vs. River Plate, por la Liga Profesional 2024: día, hora y TV

Escuchar

Godoy Cruz y River Plate protagonizarán este miércoles uno de los partidos más atractivos de la séptima fecha de la Liga Profesional 2024. El encuentro está programado para las 19.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con arbitraje de Fernando Espinoza y se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que también se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.0 contra 3.89 que cotiza su derrota, es decir una victoria del anfitrión. El empate llega a 3.60.

Godoy Cruz vs. River Plate: todo lo que hay que saber

Liga Profesional 2024 - Fecha 7

Día: Miércoles 24 de julio.

Hora: 19.30.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Árbitro: Fernando Espinoza.

TV: TNT Sports.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

En la reanudación del torneo luego de la Copa América 2024 en la que la selección argentina logró el bicampeonato, ninguno de los equipos pudo ganar. El Millonario empató con Lanús 2 a 2 en el estadio Monumental con una floja producción de la que solo salió ileso Miguel Borja con su doblete y quedó séptimo en la clasificación con 10 puntos producto de tres triunfos, esa igualdad y dos caídas.

El funcionamiento del equipo de Martín Demichelis no es el que desean sus hinchas y es probable que el entrenador realice modificaciones en la formación inicial con, especialmente, los regresos de Borja y Franco Armani al arco en lugar Jeremías Ledesma. Contra el Granate los dos futbolistas estuvieron en el banco de suplentes a raíz de que recientemente se reincorporaron al plantel tras competir en el certamen internacional con sus respectivas selecciones.

El Tomba, por su parte, sufrió una dura derrota frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda y es uno de los pocos conjuntos que no todavía no ganó. En total disputó cinco partidos porque el duelo ante San Lorenzo no terminó a raíz de incidentes producidos por sus simpatizantes y, motivo de ello, se le descontaron los únicos tres puntos que consiguió gracias a tres empates. En la tabla de posiciones marcha último sin unidades, por lo que necesita imperiosamente sumar para salir del fondo.

Posibles formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Martín Luciano; Bruno Leyes; Facundo Altamira, Nicolás Fernández, Valentín Poggi, Daniel Barrea; Martín Pino.

Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Martín Luciano; Bruno Leyes; Facundo Altamira, Nicolás Fernández, Valentín Poggi, Daniel Barrea; Martín Pino. River: Franco Armani; Santiago Simón, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Felipe Peña Biafore o Matías Kranevitter, Manuel Lanzini, Franco Mastantuono; Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.

En la reanudación de la Liga Profesional, Godoy Cruz sufrió una dura derrota ante Racing 3 a 0 FOTOBAIRES/Jorge Baravalle

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue por la Liga Profesional 2023, en marzo del año pasado, con victoria 3 a 0 de River como local en el estadio Monumental.

Este lunes la Comisión Directiva de Godoy Cruz informó que al encuentro podrán concurrir hinchas neutrales, por lo que se espera que lo hagan simpatizantes del Millonario. En total serán alrededor de 15.000 lugares los que se pondrán a la venta para quienes no son simpatizantes del Tomba. La medida se oficializó en un contexto en el que los clubes mendocinos -el otro que milita en la Liga Profesional es Independiente Rivadavia- tuvieron inconvenientes con sus parcialidades. De hecho, el Bodeguero sufrió la quinta de tres puntos en el presente certamen y en la última presentación de la Lepra integrantes de la barrabrava ingresaron al campo de juego en pleno encuentro vs. Gimnasia de La Plata.

