Cerro Porteño vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Cerro Porteño de Paraguay y Estudiantes de La Plata abrirán su serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 el próximo miércoles con el encuentro de ida en el estadio La Nueva Olla de Asunción. El cotejo está programado a las 19 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el chileno Piero Maza Gómez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.70 contra 2.95 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.12.

El elenco guaraní atravesó la primera etapa como uno de los peores segundos porque sumó apenas siete puntos en el grupo G que lideró Palmeiras con 18. Consiguió dos victorias, una parda y tres caídas. El plantel lo conforman los argentinos Alexis Martín Arias, Matías Pérez, Abel Luciatti, Guillermo Benítez, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda, Federico Carrizo, Juan Iturbe, Jonatan Torres y Sergio Araujo; y domina el Clausura de Paraguay con 17 unidades gracias a cinco triunfos y dos pardas.

El Pincha, por su parte, comandó la zona A, una de las más parejas, con 12 unidades gracias a cuatro alegrías y dos caídas. Sumó la misma cantidad que Botafogo, el campeón defensor, pero quedó por encima suyo por diferencia goles (+6 contra +3). A nivel doméstico el conjunto de Eduardo Domínguez tiene un andar irregular en la temporada que encarrilló con tres victorias seguidas en el Clausura, donde comparte el primer puesto en el grupo A con Barracas Central. El entrenador, muy cuestionado en los últimos meses, tomó algo de aire y tiene la misión de llevar a su equipo entre los ocho mejores de Sudamérica en una serie en la que es favorito.

El cuadro de la Copa Libertadores 2025 Canchallena

La revancha de la serie será el miércoles 20 de agosto a las 19 en el estadio Uno. El ganador avanzará a la definición y se medirá ante el ganador de Flamengo vs. Internacional, ambos de Brasil.