Cuándo juega PSG vs. Inter Miami, por el Mundial de Clubes 2025: día, hora y TV

Este domingo, desde las 13 (hora argentina), París Saint Germain (PSG) e Inter Miami se enfrentan en el marco de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, se disputa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DAZN. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo parisino se metió entre los 16 mejores de la Copa del Mundo tras quedar en lo más alto del Grupo B con seis puntos, producto de dos victorias (4 a 0 vs. Atlético de Madrid y 2 a 0 vs. Seattle Sounders) y una derrota (1 a 0 vs. Botafogo). Por su condición de vigente campeón de la UEFA Champions League y, a su vez, por la calidad del plantel, es uno de los principales candidatos a quedarse con el título.

PSG es uno de los principales candidatos al título; buscará vencer al Inter Miami de Lionel Messi Lindsey Wasson - AP

El equipo dirigido por Javier Mascherano, por su parte, finalizó en el segundo lugar del A, por detrás de Palmeiras, con cinco unidades y un saldo de un triunfo (2 a 1 vs. Porto) y dos empates (0 a 0 vs. Al Ahly y 2 a 2 vs. el Verdão). El capitán de las Garzas, Lionel Messi, se reencontrará con el club que lo destrató cuando jugó allí entre 2021 y 2023, por lo que intentará cumplir con la “Ley del Ex” por primera vez en su carrera.

PSG vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Mundial de Clubes 2025.

Día : Domingo 29 de junio.

: Domingo 29 de junio. Hora : 13 (horario argentino).

: 13 (horario argentino). Estadio : Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Árbitro : Wilton Sampaio (Brasil).

: Wilton Sampaio (Brasil). TV : DSports.

: DSports. Streaming : DAZN.

: DAZN. Minuto a minuto: canchallena.com.

En la previa del encuentro, Mascherano habló ante los medios y se refirió al reencuentro de Messi con PSG. “Para nosotros mejor si Messi juega enojado. Es de los jugadores que cuando te tiene entre ceja y ceja da un plus. Pero ya pasó, es otra historia, al estar en Estados Unidos no creo que haya el mismo clima. Intentaremos competir de la mejor forma ante el mejor de Europa”, comentó.

Lionel Messi intentará mostrar su mejor versión ante PSG, club en el que no la pasó bien entre 2021 y 2023 PAUL ELLIS - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a cuartos de final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.23 contra los 13.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Inter Miami. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 7.70.

Posibles formaciones