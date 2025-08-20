Cuándo juega River Plate vs. Libertad, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV

Una de las últimas series de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 que se definirá será la de River Plate vs. Libertad de Paraguay porque el partido de vuelta se disputará este jueves a las 21.30 en el estadio Monumental y se transmitirá en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, canales que se puede sintonizaron online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa del encuentro que arbitrará Andrés Matonte, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.32 contra 10.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que estiraría la definición a los penales, llega a 5.50.

River Plate vs. Libertad: todo lo que hay que saber

Copa Libertadores 2025 - Octavos de final - Vuelta

Día: Jueves 21 de agosto de 2025.

Hora: 21.30.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

TV: Telefé y Fox Sports.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Ida: 0-0.

El equipo argentino define la llave como local porque fue líder de su grupo en la primera etapa, en la que compitió contra Barcelona e Independiente del Valle de Ecuador; y Universitario de Perú. Comandó la zona B con 12 puntos gracias a tres victorias y la misma cantidad de empates y, con la igualdad en la ida de octavos, está invicto en el certamen internacional.

El Millonario afrontará la revancha con casi todo su plantel a disposición, a excepción de Germán Pezzella -sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y fue intervenido quirúrgicamente- y Fabricio Bustos -esguince de tobillo-. Maximiliano Salas está en dudas porque no se siente plenamente recuperado y es probable que no sea incluido en la convocatoria a diferencia de Lucas Martínez Quarta, quien tiene el alta médica y pelea por un lugar con Sebastián Boselli. Juan Fernando Quintero se recuperó de un golpe y se disputa la titularidad con Ignacio Fernández en un mediocampo donde son fijas Enzo Pérez, Matías Galarza y Giuliano Galoppo luego de su gran actuación ante Godoy Cruz en el Clausura.

Giuliano Galoppo se ganó un lugar entre los titulares de River para la revancha de octavos de la Copa Libertadores 2025 Juan Jose Garcia

El conjunto guaraní, por su parte, fue escolta de San Pablo en el Grupo D con nueve unidades cosechadas con dos triunfos, tres empates y una caída. Anotó seis tantos y recibió cinco y emergió como el quinto mejor segundo. También enfrentó a Alianza Lima de Perú y Talleres de Córdoba. En el primer semestre, además, se consagró campeón del Apertura de Paraguay con una campaña de 44 puntos conseguidos a partir de 12 victorias, ocho empates y solo dos derrotas. En el Clausura en curso marcha sexto con 12 tantos a ocho del líder, Cerro Porteño.

El plantel que comanda Sergio Aquino tiene al argentino Darío Bordón, pero sobresalen los nombres de los históricos Oscar Cardozo, Roque Santa Cruz y el uruguayo Martín Cáceres. Sin haber podido sacar ventaja en la ida, buscará dar el golpe en el estadio Monumental y eliminar a uno de los candidatos.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Marcos Acuña, en la prelista de la selección argentina para las últimas fechas de las eliminatorias, es una fija en el lateral izquierdo de River para enfrentar a Libertad DANIEL DUARTE� - AFP�

Para River, Libertad es un rival conocido al que también enfrentó en la edición 2024 del máximo certamen continental, todavía con Martín Demichelis como entrenador. En la etapa de grupos el elenco del barrio porteño de Núñez se impuso 2 a 1 como visitante y 2 a 0 como local. El historial entre ambos clubes tiene, incluido el juego de la semana pasada, 15 antecedentes con nueve victorias del equipo argentino y cuatro del paraguayo. Empataron en dos ocasiones.

En caso de eliminar a Libertad, River avanzará a cuartos de final y chocará con el equipo que resulte ganador del cruce entre Palmeiras, el mejor de la etapa de grupos con seis victorias, y Universitario de Perú, rival al que enfrentó en la fase anterior. En la ida los brasileños ganaron 4 a 0 como visitante y tienen un pie en los cuartos de final. La revancha se juega en simultáneo al choque entre River y Libertad.