Palmeiras vs. Universitario, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Palmeiras y Universitario de Perú se enfrentan este jueves en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El ganador de la serie avanzará a cuartos y se enfrentará a River o Libertad. El partido está programado para las 21.30 en el estadio Allianz Parque de San Pablo, Brasil, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de Fox Sports 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

En la ida, en Lima, el Verdão ganó, gustó y goleó. Con una gran actuación, vapuleó al club peruano por 4 a 0 con goles de Gustavo Gómez, Vitor Roque y un doblete de José Manuel ‘Flaco’ López, quien recientemente fue confirmado en la prelista de convocados de la selección argentina de cara a los partidos de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador. En el local fue expulsado el defensor central paraguayo William Riveros.

El conjunto brasileño es uno de los máximos favoritos a la consagración. Está segundo en el Brasileirão a cuatro puntos del líder Flamengo pero con un partido menos. Hay tres argentinos en el plantel: Agustín Giay, Aníbal Moreno y el ‘Flaco’ López. El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati, por su parte, se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú y tiene a cuatro futbolistas nacidos en la Argentina: Matías Di Benedetto, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra y Diego Churín.

Palmeiras vs. Universitario: todo lo que hay que saber

Vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Día : Jueves 21 de agosto.

: Jueves 21 de agosto. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Allianz Parque, San Pablo, Brasil.

: Allianz Parque, San Pablo, Brasil. Árbitro: Piero Maza (Chile).

Palmeiras vs. Universitario: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 en San Pablo, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Fox Sports 2.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Palmeiras corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a cuartos de final, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.32 contra los 10.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Universitario. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.60.