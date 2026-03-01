A qué hora juega hoy Newell’s vs. Rosario Central y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026

Newell’s y Rosario Central protagonizan este domingo en el Coloso Marcelo Bielsa con arbitraje de Yael Falcón Pérez una nueva edición de uno de los clásicos más importantes de la Liga Profesional y corresponde al interzonal de la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Newell’s vs. Rosario Central

La Lepra atraviesa una crisis deportiva muy preocupante, que arrastra desde 2025. En el actual certamen todavía no ganó y está última en la tabla de posiciones de la zona A con dos puntos producto de dos empates y cinco caídas. La mala campaña precipitó la salida de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez y quien se hizo cargo del equipo y debuta ante Central tras el breve interinato de Lucas Bernardi es Frank Darío Kudelka.

El primer dolor de cabeza que tuvo el flamante DT en su segundo ciclo en la institución es que el arquero y capitán Gabriel Arias sufrió una fractura en el peroné y tendrá una larga recuperación. Su lugar es para Williams Barlasina. En un contexto totalmente adverso, el rojinegro necesita empezar a sumar para no poner en peligro su continuidad en la primera división a través de la Tabla Anual, donde se ubica último, y la de Promedios -25°-.

El Canalla vive un gran presente, con Ángel Di María como figura y referente de un plantel que es uno de los candidatos al título en el certamen en curso y que esta temporada volverá a jugar la Copa Libertadores. En el Grupo B, el conjunto de Miguel Almirón se ubica cuarto con 11 unidades gracias a tres triunfos, dos empates y dos caídas. La cuenta pendiente es ganar dos cotejos consecutivos, algo que no todavía no consiguió y que necesita para afianzarse.

La única duda que tiene el entrenador es Alejo Véliz, quien acarrea una dolencia y puede cederle su lugar a Enzo Copetti. Quien también concentra con el equipo es el legendario Marco Ruben, quien volvió del retiro para ser compañero de Di María. Aunque no son de la partida, los defensores Carlos Quintana y Facundo Mallo también están a disposición de Almirón tras recuperarse de sendas lesiones.

Posibles formaciones

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.07 contra 4.52 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.10.

Oficialmente se enfrentaron, teniendo en cuenta el amateurismo y el profesionalismo, en 275 oportunidades, con 98 victorias para el Canalla y 77 para la Lepra. El empate es el resultado que más veces se dio, con un total de 103 encuentros que quedaron en tablas. Además, dos duelos en campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se les dio por perdido a ambos por incidentes. La diferencia a favor del conjunto auriazul es de 21 cotejos.

Lo curioso del clásico, partidos que suelen tener un historial parejo, es que Rosario Central lleva 12 años de dominio casi absoluto. Desde que regresó a Primera luego de un paso por la B Nacional (hoy Primera Nacional), ganó 15 cotejos contra apenas dos que quedaron en manos de su eterno rival. La Lepra se impuso por última vez en marzo de 2022 y fue 1 a 0 en el Gigante de Arroyito. Siendo anfritrión, no celebra desde 2008 cuando sonrió 1 a 0 con tanto de penal de Rolando Schiavi.

Últimos cinco clásicos de Rosario