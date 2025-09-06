LA NACION

Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Vélez en la Supercopa Argentina

El Fortín derrotó a Central Córdoba por 2 a 0 y se consolida en el sexto lugar entre los más ganadores del país; es el segundo trofeo que levanta este año

La Supercopa Argentina 2025 quedó en manos de Vélez; con un doblete de Jano Gordon, le ganó 2 a 0 a Central Córdoba
Este sábado, Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras derrotar a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0. En el Gigante de Arroyito de Rosario, el Fortín celebró la obtención de un nuevo título gracias a un doblete del juvenil Jano Gordon, la gran figura del encuentro. Así, alcanzó los 19 trofeos en su palmarés, teniendo en cuenta los conseguidos tanto a nivel nacional como internacional.

El más laureado del país es Boca con 74 estrellas, seguido de River con 72. El podio lo completa Independiente con 45 y luego aparece Racing con 40; mientras que Vélez está sexto con 19. En la tabla en la que únicamente se tienen en cuenta las coronaciones a nivel local, el máximo ganador es el Millonario con 54 títulos. Dos menos tiene el xeneize y tercera se ubica la Academia con 33. El Fortín, por su parte, suma 14 y se trepó al sexto puesto tras superar a Huracán.

Jano Gordon es abrazado por sus compañeros tras convertir uno de sus dos goles ante Central Córdoba
Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

  • Boca - 74 títulos
  • River - 72
  • Independiente - 45
  • Racing - 40
  • Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22 cada uno
  • Vélez - 19
  • Estudiantes de La Plata - 17
  • Huracán - 13
  • Rosario Central - 12
  • Newell’s - Nueve
  • Belgrano de Córdoba y Lanús - Seis cada uno
  • Argentinos Juniors, Arsenal de Sarandí, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - Cinco cada uno
  • Porteño (club extinguido) - Cuatro
  • Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres cada uno
  • Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro Carril Oeste, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - Dos cada uno
  • Atlanta, Central Córdoba (Rosario), Colón de Santa Fe, Chacarita, Estudiantes de Caseros, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal de Rosario, Patronato y Platense - Uno cada uno

Títulos nacionales

  • River - 54 títulos
  • Boca - 52
  • Racing - 33
  • Independiente - 25
  • Alumni (club extinguido) - 18
  • San Lorenzo - 17
  • Vélez - 14
  • Huracán - 13
  • Rosario Central - 11
  • Estudiantes de La Plata - 10
  • Newell’s - Nueve
  • Lomas (club extinguido) - Cinco
  • Porteño (club extinguido), Lanús, CASI (club extinguido), Porteño (club extinguido) - Cuatro cada uno
  • Arsenal, Argentinos Juniors, Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres cada uno
  • Banfield, Estudiantil Porteño (club extinguido), Ferro, Gimnasia de La Plata y Sportivo Barracas - Dos cada uno
  • Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Old Caledonians (club extinguido), Patronato, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Sportivo Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tiro Federal de Rosario, Tigre y Platense - Uno cada uno
