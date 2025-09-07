Argentina vs. Ecuador, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El partido correspondiente a la última fecha se disputará el próximo martes a las 20 (hora argentina) en el estadio Monumental de Guayaquil
El partido que abrirá la última fecha de las eliminatorias sudamericas lo protagonizarán las selecciones de Ecuador y la Argentina, ambas ya clasificadas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, el próximo martes 9 de septiembre a las 20 (hora argentina) en el estadio Monumental de Guayaquil. El cotejo se transmitirá en vivo por TV a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.54 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del anfitrión. El empate llega a 2.94.
El combinado dirigido por el argentino Sebastián Beccacece hizo un gran certamen y llegó a la última ventana de partidos con la clasificación a la Copa del Mundo en su bolsillo. El jueves pasado igualó ante Paraguay en Asunción 0 a 0 e hilvanó su cuarto empate seguido, por lo que cayó desde el segundo hasta el cuarto puesto de la tabla de posiciones donde acumula 26 unidades producto de siete victorias, ocho pardas y apenas dos derrotas -es el equipo que menos perdió en el campeonato-.
El Tri tiene como objetivo ganarle al campeón del mundo para aspirar a terminar segundo, justo por detrás de la albiceleste. Puede superar a Brasil, actual escolta con 28 unidades y que visitará a Bolivia en su última presentación; y Uruguay, tercero con 27 previo a su visita a Chile.
El elenco de Lionel Scaloni, por su parte, buscará cerrar una gran eliminatoria en la que dominó de principio a fin y ello lo plasmó en la clasificación: manda con 38 puntos gracias a 12 triunfos, dos empates y tres caídas. De hecho, disputó los últimos tres encuentros con la tranquilidad de haber accedido a la cita ecuménica y el jueves pasado doblegó a Venezuela 3 a 0 en el estadio Monumental.
De cara al último cotejo, el DT no podrá contar con Cristian ‘Cuti’ Romero porque acumula dos tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de sanción mientras que Lionel Messi, tras su doblete frente a la Vinotinto, fue desafectado de la convocatoria para que pueda descansar antes de regresar a Inter Miami.
Lista de convocados de la selección argentina vs. Ecuador
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Defensores
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Juan Foyth – Villarreal
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Marcos Acuña – River Plate
- Julio Soler – AFC Bournemouth
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
- Alan Varela – FC Porto
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Nicolás Paz – Como 1907
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Claudio Echeverri – Manchester City
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Valentín Carboni – Genoa
Delanteros
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Nicolás González – Juventus
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
Ambos seleccionados se enfrentaron en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, en septiembre de 2023, y ganó la Argentina 1 a 0 con gol de Lionel Messi. Pero el último cruce fue el año pasado, en los cuartos de final de la Copa América 2024, y la albiceleste se impuso 4 a 2 por penales tras empatar 1 a 1 con anotaciones de Lisandro Martínez y Kevin Rodríguez. En la tanda se lució Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien atajó los remates de Ángel Mena y Álan Minda.
El del próximo martes será el 42° enfrentamiento entre argentinos y ecuatorianos con un historial muy favorable a la albiceleste con 24 victorias contra cinco de la Tri. Hubo 12 empates.
- 41 partidos disputados.
- 24 triunfos de la Argentina.
- 12 empates.
- 5 victorias de Ecuador.
