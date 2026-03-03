Cuándo presentan a Eduardo “Chacho” Coudet en River

Eduardo Coudet será el nuevo DT de River tras la salida de Marcelo Gallardo. Así lo confirmó este martes el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, en diálogo con ESPN. “Está confirmado, y mañana (por este miércoles) vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien, detalles operativos, [el anuncio será] en torno al mediodía”, aseguró.

Según precisó, el flamante entrenador arribará este miércoles al país para firmar su contrato y asumir de inmediato. El vínculo, en principio, será hasta diciembre de 2027. El ‘Chacho’ tenía contrato vigente con Deportivo Alavés hasta junio de este año, por lo que River deberá abonar un resarcimiento para concretar la rescisión. Sin embargo, el monto final aún no se terminó de acordar entre las partes involucradas.

Stefano Di Carlo, presidente de River, confirmó que el nuevo DT del Millonario será el 'Chacho' Coudet Prensa River Plate

A su vez, destacó el rol de Enzo Francescoli en la elección del nuevo DT. “Enzo hizo un proceso de selección del técnico. Entre ellas que sea de la casa, que haya sido campeón como lo fue el ‘Chacho’ en el fútbol argentino. Yo lo tomé y adherí de manera inmediata. Porque es un metódico, un trabajador y una persona obsesiva de lo que hace”, afirmó. “Francescoli eligió a ‘Chacho’ como antes había elegido a Gallardo. Es el único invicto en esta historia”, concluyó entre risas.

Los motivos de la salida de Gallardo

Gallardo tuvo un segundo paso como DT del club de sus amores para el olvido. Entre agosto de 2024 y febrero de 2026, nunca logró que el plantel adopte su idea futbolística. Primero pidió una gran inversión para reacomodar el equipo tras la salida de Martín Demichelis, pero casi ninguno de los refuerzos estuvo a la altura.

Luego le dijo a varios referentes es históricos que ya no tendrían lugar en el club (Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio ‘Nacho’ Fernández y Gonzalo ‘Pity’ Martínez, entre otros) y pidió jugadores puntuales en puestos clave (Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y Kendry Páez), aunque tampoco fue suficiente. El equipo no respondió y no hubo manera de dar vuelta la página.

Marcelo Gallardo cerró su segundo ciclo como DT de River, en un paso muy diferente al primero Manuel Cortina

En este ciclo no pudo levantar ningún trofeo. Se fue después de 35 triunfos, 32 empates y 18 derrotas, con 110 goles a favor y 69 en contra. Sin títulos ni finales alcanzadas. El cierre de 2025 y el inicio de 2026 lo hundió en una mala racha que no se daba desde 1983: cayó en 12 y ganó solo cinco de los últimos 20 partidos, además de ser el equipo que más perdió (10) de los últimos 15 partidos de la Liga Profesional.

Los números de ‘Chacho’ Coudet como DT

Rosario Central (2015-2016)

81 partidos

39 victorias

24 empates

18 derrotas

Sin títulos

Como DT de Rosario Central, el 'Chacho' Coudet logró una identidad futbolística recordada por todo el fútbol argentino

Tijuana (2017)

23 partidos

Ocho victorias

Seis empates

Nueve derrotas

Sin títulos

Racing (2018-2019)

73 partidos

37 victorias

22 empates

14 derrotas

Dos títulos (Superliga 2018-2019 y Trofeo de Campeones 2019)

Coudet ganó dos títulos con Racing: la Superliga 2018-2019 y el Trofeo de Campeones 2019

Internacional de Porto Alegre (2020 / 2023-2024)

109 partidos

54 victorias

28 empates

27 derrotas

Sin títulos

Celta de Vigo (2020-2022)

84 partidos

31 victorias

19 empates

34 derrotas

Sin títulos

Atlético Mineiro (2023)

35 partidos

21 victorias

Ocho empates

Seis derrotas

Un título (Campeonato Mineiro 2023)

Deportivo Alavés (2024-2026)

55 partidos

17 victorias

16 empates

22 derrotas

Sin títulos