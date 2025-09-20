Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Este lunes se termina el misterio en torno al Balón de Oro 2025. Finalmente en en el Theatre du Chatelet de París, Francia, se conocerá al Mejor Jugador del año (que contempla la temporada del calendario europeo) y al resto de los premiados por la revista France Football, que tiene a Lionel Messi como el máximo ganador histórico, con ocho galardones. La ceremonia se llevará a cabo desde las 13 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por Disney+, la plataforma de streaming de ESPN.

Entre los 30 nominados aparecen los argentinos Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Alexis Mac Allister (Liverpool). Según los pronósticos, hay tres principales candidatos al premio: Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) y Vitinha (PSG), que se coló entre los favoritos en detrimento de Raphinha (Barcelona) tras el Mundial de Clubes.

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro, con ocho; ya no compite él estando en Inter Miami FRANCK FIFE - AFP

Entre los favoritos, el francés se lleva todos los flashes. Se erigió como una de las principales figuras en la primera UEFA Champions League de la historia del equipo parisino, en la que fue el máximo goleador con ocho tantos y, además, brindó seis asistencias. Por otro lado, su compañero portugués se consolidó como uno de los mejores -sino el mejor- del mundo en su posición, con actuaciones brillantes, principalmente en el Mundial de Clubes, que lo convirtieron en titular indiscutido e irremplazable.

Por último, la joven estrella española no lideró los apartados estadísticos de ningún torneo, salvo las asistencias en LaLiga de España en la que Barcelona gritó campeón, pero deslumbró al planeta fútbol con su manera de jugar con apenas 17 años (cumplió 18 al finalizar la temporada). En 2024 se quedó con el Trofeo Kopa al mejor Sub 21 del mundo, premio que, por su edad, aún podría ganar tres veces más. El brasileño Raphinha era, hace algunos meses, el máximo favorito por terminar la temporada como líder de las tabla de goleadores y asistidores de la Champions, en la que el Barca perdió en semifinales con Inter de Milán, pero perdió terreno entre los candidatos en el último tiempo.

Ousmane Dembelé brilló e hizo brillar a PSG, que se coronó en el torneo más importante de europa Jon Super� - AP�

Por último, hay otras figuras que levantaron la ‘Orejona’ con PSG y que podrían meterse en la pelea luego de un ciclo 2024-2025 de ensueño. Tal es el caso del italiano Gianluigi Donnarumma, flamante refuerzo de Manchester City y uno de los arqueros con mejor rendimiento, y el marroquí Achraf Hakimi, el lateral derecho más destacado del planeta. Lo mismo ocurre con el inglés Cole Palmer (Chelsea), elegido como el MVP del Mundial de Clubes, certamen en el que los Blues golearon, justamente, a PSG en la final por 3 a 0 con un doblete suyo.

Ninguno de los 30 nominados sabe lo que es levantar el Balón de Oro, por lo que habrá un nuevo nombre en la lista de ganadores.

Lamine Yamal ya recibió el premio al Mejor Jugador Sub 21 el año pasado; va por el galardón mayor FRANCK FIFE - AFP



