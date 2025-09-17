Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega y todo lo que se sabe

La Finalissima pone cara a cara a los campeones de la Eurocopa y la Copa América, que en 2024 fueron España y la selección argentina, respectivamente. El encuentro entre ambos seleccionados se llevará a cabo en marzo del próximo año, en la previa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sería entre el 23 y 31 de marzo, según el calendario aprobado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El encuentro se realizará. Fue oficializado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y será durante la primera ventana del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales. El único motivo por el que podría postergarse es si el equipo europeo tiene que jugar el repechaje de las eliminatorias para acceder a la Copa del Mundo, ya que sería en ese momento.

De no mediar sorpresas, España no tendrá que pasar por el repechaje para jugar el Mundial 2026 Matthias Schrader - AP

El seleccionado albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final, con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue justamente el ‘Toro’, con cinco conquistas.

La Furia Roja, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que fue subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal; mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

El historial entre argentinos y españoles tiene 14 antecedentes con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 de esos encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, con triunfo albiceleste por 2 a 1 con un doblete de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras fue en 2018, con goleada de la Furia roja por 6 a 1 en la antesala de Rusia 2018.

En el último partido entre la selección argentina y España, en 2018, el conjunto europeo ganó 6 a 1 Fernando Massobrio - LA NACION

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi, que tiene apenas dos antecedentes: 1985 y 1993. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El rival de la albiceleste fue Italia y el mano a mano se dio en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra, con triunfo de la selección argentina por 3 a 0.