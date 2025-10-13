Llaves de la Copa Libertadores 2025: días y horarios de los cruces de semifinales

La próxima etapa del certamen internacional tendrá lugar a fines de octubre con los cruces Palmeiras vs. Liga de Quito y Racing vs. Flamengo
Racing, Palmeiras y Flamengo de Brasil; y Liga de Quito de Ecuador son los cuatro clubes que disputarán a fines de octubre las semifinales de la Copa Libertadores 2025 con el anhelo de levantar el trofeo más prestigioso de Sudamérica a nivel clubes que ostenta Botafogo.
La Academia, el único equipo argentino en carrera, chocará contra Flamengo, primero en Río de Janeiro y, luego, en Avellaneda. La ida será el miércoles 22 en el estadio Maracaná y la vuelta, una semana después en el Cilindro. El Verdão, en tanto, visitará a los ecuatorianos el jueves 23 en Quito y los recibirá siete después en San Pablo para concluir la llave y, también, la fase.
- Los ganadores de cada uno de los cruces accederán a la definición, programada el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú.
Cronograma de las semifinales de la Copa Libertadores 2025
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Palmeiras vs. Liga de Quito
- Ida: Jueves 23 de octubre a las 21.30 en Quito.
- Vuelta: Jueves 30 de octubre a las 21.30 en San Pablo.
Racing vs. Flamengo
- Ida: Miércoles 22 de octubre a las 21.30 en el estadio Maracaná.
- Vuelta: Miércoles 29 de octubre a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.
📅🏆 ¡El fixture de las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/CoZ6Fh2iTd— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 27, 2025
Así fueron los cuartos de final
El primero en meterse en las semifinales de la Copa Libertadores 2025 fue Racing. Lo hizo tras dejar en el camino a Vélez por 2 a 0 en el resultado global, producto de un triunfo por 1 a 0 como visitante con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y una victoria por el mismo resultado como local gracias a una anotación de Santiago Solari.
El rival de la Academia será Flamengo, que necesitó de los penales para eliminar a Estudiantes de La Plata 4 a 2. En el global fue empate 2 a 2: en la ida ganó el elenco brasileño como local 2 a 1 con goles de Pedro y Guillermo Varela (Guido Carrillo descontó para el club argentino) y en la revancha, el Pincha se impuso en el estadio Uno 1 a 0 gracias a Gastón Benedetti.
Palmeiras obtuvo su boleto tras vencer a River por un global de 5 a 2. En la ida, en el Monumental, ganó 2 a 1 por los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque (Lucas Martínez Quarta descontó para el local) mientras que la revancha sonrió 3 a 1 con un doblete de José Manuel ‘Flaco’ López y un tanto de Vitor Roque. Maximiliano Salas puso en ventaja parcial al elenco de Marcelo Gallardo e igualó la serie transitoriamente.
Liga de Quito cerró su serie ante el San Pablo de Hernán Crespo con 1 a 0 en Brasil, tras la victoria 2 a 0 en la ida como local, y avanzó con un contundente 3 a 0 en el global.
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
- Independiente (Argentina) - 7
- Boca Juniors (Argentina) - 6
- Peñarol (Uruguay) - 5
- River Plate (Argentina) / Estudiantes de La Plata (Argentina) - 4
- Olimpia (Paraguay) / San Pablo (Brasil) / Palmeiras (Brasil) / Nacional (Uruguay) / Gremio (Brasil) / Santos (Brasil) / Flamengo (Brasil) - 3
- Cruzeiro (Brasil) / Internacional (Brasil) / Atlético Nacional (Colombia) - 2
- Colo Colo (Chile) / Racing (Argentina) / San Lorenzo (Argentina) / Argentinos Juniors (Argentina) / Vélez (Argentina) / Once Caldas (Colombia) / Liga de Quito (Ecuador) / Atlético Mineiro (Brasil) / Corinthians (Brasil) / Vasco Da Gama (Brasil) / Fluminense (Brasil) / Botafogo (Brasil) - 1
