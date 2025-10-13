Qué necesitan River y Boca para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

A River Plate y Boca Juniors los obsesiona la Copa Libertadores y, afuera de la presente edición, aspiran a clasificarse a la versión 2026 y es uno de los objetivos primordiales que tienen en el epílogo de la temporada 2025 del fútbol argentino.

El conjunto de Marcelo Gallardo se puede clasificar como campeón del Torneo Clausura, donde este domingo perdió ante Sarmiento de Junín 1 a 0 en el estadio Monumental y quedó quinto en la zona B con 18 unidades producto de cinco victorias, tres igualdades y cuatro caídas. Lleva cuatro derrotas en fila y puso en veremos su clasificación a los octavos a falta de cuatro jornadas para el epílogo de la etapa inicial.

La segunda vía del Millonario a la Copa Libertadores 2026 es la Copa Argentina 2025. En ese campeonato disputará una de las semifinales vs. Independiente Rivadavia de Mendoza. Hipotéticos rivales en una definición son Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.

Por último, el elenco del barrio porteño de Núñez puede obtener un cupo en la Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual, en la que marcha tercero con 49 unidades gracias a 13 alegrías, 10 empates y cinco duelos perdidos entre el Apertura y Clausura. De momento, está en zona de acceso al máximo certamen internacional, aunque a las instancias preliminares, y caerá a la Sudamericana si Deportivo Riestra vence este lunes a Platense en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura.

La Tabla Anual del fútbol argentino Canchallena

El xeneize, por su parte, tiene una alternativa menos porque ya no participa en la Copa Argentina 2025. Así, le quedan dos caminos: ganar el Torneo Clausura, donde este fin de semana se postergó su duelo vs. Barracas Central por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, u obtener un boleto de la Tabla Anual.

En el campeonato marcha cuarto en el grupo A con 17 puntos -cuatro triunfos, cinco igualdades y una derrota-, pero un encuentro menos que Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata. Si se impone en el cotejo ante el Guapo, superará a esos tres rivales.

En la clasificación que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura, el equipo que ahora comandará Claudio Úbeda se ubica segundo con 50 puntos gracias a 14 triunfos, ocho empates y cinco caídas y está en zona de acceso directo a la Copa Libertadores 2026. Rosario Central lidera con 56 unidades y un partido menos porque debe completar su cotejo vs. Sarmiento de Junín. Al igual que River, Boca debe no caer más allá del tercer puesto de la Tabla Anual para acceder al certamen internacional por esa vía.

Una cuestión a tener en cuenta por el Millonario y el xeneize en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar de acuerdo a los clubes que sean campeones de torneos nacionales e internacionales. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la Tabla Anual, los liberarán y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir a los dos gigantes de la Argentina si es que no conquistan ningún torneo y se caen de los primeros tres lugares de la Tabla Anual.

Lo mismo pasará si Racing se consagra en la edición actual de la Libertadores y, a nivel doméstico, queda entre los mejores del año. Similar situación puede darse si Lanús gana la Copa Sudamericana y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Boca Juniors está ingresando a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual Manuel Cortina - LA NACION

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: River Plate (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)