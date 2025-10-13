Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 12

Se disputó parcialmente con 14 de los 15 partidos programados la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y hubo movimientos en las tablas de posiciones de los grupos: Defensa y Justicia escaló al primer puesto en el A mientras que Deportivo Riestra continúa en lo más alto del B.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A, el Halcón de Florencio Varela superó a Argentinos Juniors 1 a 0 como local y se aprovechó de los empates de Estudiantes de La Plata frente a Belgrano en Córdoba 1 a 1 y de Tigre vs. Newell’s 1 a 1 en Rosario; y de la caída de Unión de Santa Fe frente a Central Córdoba de Santiago del Estero 3 a 1. El conjunto de Mariano Soso manda con 19 puntos, uno más que el Ferroviario y el Pincha y dos por encima del Tatengue, el Matador, Boca Juniors y Barracas Central. Estos dos últimos debían enfrentarse entre sí pero el cotejo se postergó por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Cuando se pongan al día, el hipotético ganador escalará hasta al primer lugar.

La paridad es tal que hay solo tres unidades de diferencia en ocho clubes, del primero al octavo. El que aprovechó la jornada fue Racing porque se impuso a Banfield 3 a 1 en el estadio Florencio Sola y escaló hasta el undécimo puesto. La Academia tiene 15 tantos, los mismos que el Bicho y el Pirata, y está a solo uno de Huracán, que es el último equipo que está accediendo a los octavos de final.

En el grupo B el Malevo sigue liderando con 24 puntos, a pesar de que empató 1 a 1 vs. Platense en Vicente López. Su nuevo escolta es Lanús con 23 unidades luego de su gran victoria ante Independiente en Avellaneda 2 a 0. El Granate superó en la clasificación a Vélez, que perdió con Rosario Central 2 a 1, y está tercero con 22. El Canalla, que tiene que completar su cotejo vs. Sarmiento de Junín, está cuarto con 21.

Los grandes perdedores del fin de semana fueron River y San Lorenzo, quinto y sexto, respectivamente, en la zona. El Millonario sufrió su cuarta derrota en fila y fue ante el Verde en el Monumental 1 a 0. Profundizó su bajón y hasta puso en peligro su clasificación a los cruces de eliminación directa, aunque tiene cierto margen. El Ciclón, en tanto, cedió ante San Martín de San Juan 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro y acumula tres cotejos sin alegrías, lo que se mezcla con la grave crisis institucional y económica del club.

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

San Lorenzo perdió frente a San Martín de San Juan en el Nuevo Gasómetro JUAN MANUEL BAEZ

Así se juega la fecha 13

Viernes 17 de octubre

19: Racing vs. Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

21.15: Lanús vs. Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-

21.15: Argentinos vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Sábado 18 de octubre

15.45: Independiente Rivadavia vs. Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

18: Boca vs. Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-

22.15: Talleres vs. River (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 19 de octubre

15: Sarmiento vs. Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

15: Estudiantes vs. Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-

18: Rosario Central vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-

18: San Martín (SJ) vs. Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 20 de octubre

19: Tigre vs. Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

19: Deportivo Riestra vs. Instituto (Zona B) -ESPN Premium-

21.15: Atlético Tucumán vs. San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Martes 21 de octubre

19.15: Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Miércoles 22 de octubre