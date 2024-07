Cuándo y cómo se define Boca vs. Independiente del Valle

Escuchar

Boca Juniors empató 0 a 0 ante Independiente del Valle en la ida de los 16vos de final de la Copa Sudamericana 2024. Un resultado positivo de cara al partido de vuelta, que se jugará en la Bombonera el miércoles 24 de julio. El equipo sufrió varias bajas por diversos motivos, pero podría recuperar a algunos futbolistas importantes para la revancha de la próxima semana, como es el caso de Guillermo ‘Pol’ Fernández, quien cumplió una fecha de suspensión en Quito, Ecuador.

El equipo dirigido por Diego Martínez estuvo diezmado y contó nada menos que con 18 bajas en el primer partido. En primer lugar Leandro Brey, Kevin Zenón, Cristian Medina y Ezequiel ‘Equi’ Fernández están en París en la antesala de los Juegos Olímpicos que disputarán con la selección argentina Sub 23. Todos ellos regresarán al país en la semana del 11 de agosto, por lo que también se perderán el partido de vuelta. Por otro lado, Guillermo ‘Pol’ Fernández recibió una fecha de suspensión y tampoco estuvo disponible; mientras que Aaron Anselmino, Nicolás Figal, Cristian Lema, Lucas Blondel y Edinson Cavani están lesionados.

El gesto de dolor de Lucas Blondel tras lesionarse; estará varios meses afuera de las canchas

Además, esta semana ocurrió una situación inédita en el mundo Boca: el club no puede utilizar a ninguno de los cuatro refuerzos en la serie. Ni en la ida, ni en la vuelta. Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no fueron habilitados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) “por una cuestión de diferencia horaria entre los dos países a la hora de la presentación de las documentaciones”, según afirmó el Presidente de la institución de la Ribera, Juan Román Riquelme. El resto de las bajas no tuvieron que ver con sanciones, inhabilitaciones o lesiones, sino más bien con motivos estrictamente futbolísticos. Se trata de Nicolás Valentini, Darío Benedetto, Frank Fabra y Norberto Briasco, quienes no son tenidos en cuenta por el cuerpo técnico desde hace tiempo.

De cara a la vuelta, Diego Martínez tiene la ilusión de recuperar a algunos soldados. Lo dicho: los refuerzos y los convocados a la selección olímpica no estarán disponibles, pero tendrá devuelta a ‘Pol’ Fernández, quien ya cumplió con una fecha de suspensión. El panorama de los lesionados es, caso por caso, muy diferente. Blondel tiene un esguince de la rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior, por lo que aún tiene por delante varios meses de recuperación. Anselmino y Lema están desgarrados, por lo que tampoco jugarían la revancha. Figal, por su parte, se está recuperando de un esguince de tobillo y en el cuerpo técnico creen que estará disponible para la semana próxima. Por último, no hay parte médico de Cavani y se estima que en los próximos días se entrenará con normalidad.

Nicolás Figal podría regresar a las canchas de cara a la vuelta de los 16vos de final NORBERTO DUARTE - AFP

Los ganadores de cada cruce de 16vos de final avanzarán a octavos de final, instancia en la que aguardan los equipos que finalizaron en el primer lugar de sus respectivas zonas en la etapa de grupos. Los partidos de esa ronda se jugarán entre el 14 y el 21 de agosto. Quienes resulten vencedores de las series de los 16 mejores, avanzarán a cuartos de final y, luego, a semifinales. La final, que será a partido único, está programada para el 23 de noviembre en Asunción, Paraguay.

Octavos de final

Fortaleza de Brasil vs. Ganador de Rosario Central vs. Internacional.

Corinthians vs. Ganador Barcelona de Ecuador vs. Bragantino.

Belgrano de Córdoba vs. Ganador Cerro Porteño vs. Atlético Paranaense.

Racing vs. Ganador Huachipato vs. Racing de Uruguay.

Sportivo Ameliano de Paraguay vs. Ganador Libertad vs. Universidad Católica de Ecuador.

Cruzeiro vs. Ganador Boca Juniors vs. Independiente del Valle.

Independiente Medellín de Colombia vs. Ganador Palestino vs. Cuiabá.

Lanús vs. Ganador Liga de Quito vs. Always Ready.

